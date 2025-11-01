ETV Bharat / state

मानेसर में अब घरों से कूड़ा उठाने पर करना पड़ेगा TAG को स्कैन, हर घर पर लगेगा RFID टैग, डिजिटल मॉनिटरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

मानेसर में अब हर घर में RFID टैग लगाकर कूड़ा उठाने की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी.

उठाने पर करना पड़ेगा TAG को स्कैन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: मानेसर नगर निगम क्षेत्र में अब सफाई व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से संचालित होगी. निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाए जाएंगे. इस टैग की मदद से घर-घर से कूड़ा उठाने की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी.

निगम अधिकारियों को रोजाना यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस घर से कूड़ा उठाया गया और कहां सफाई नहीं हुई. ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसी या कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. यह कदम नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में उठाया गया है.

एजेंसी लगाएगी टैग : मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया कि घरों से कूड़ा उठाने का कार्य पूजा कंसल्टेशन सर्विस को सौंपा गया है. यह एजेंसी निगम क्षेत्र की सभी सोसाइटी, फ्लैट, प्लॉट और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में RFID टैग लगाएगी. टैग की लागत एजेंसी स्वयं वहन करेगी और प्रॉपर्टी धारकों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. अगले महीने की 8 दिसंबर से एजेंसी कूड़ा उठाने का कार्य आरंभ करेगी.

कैसे काम करेगा RFID टैग सिस्टम: हर घर पर लगाए गए RFID टैग को कूड़ा उठाने वाला कर्मचारी अपने मोबाइल या स्कैनर से स्कैन करेगा. इससे यह डेटा निगम के सर्वर पर स्वतः दर्ज हो जाएगा कि किस दिन, किस समय और किस स्थान से कूड़ा उठाया गया. इससे सफाई व्यवस्था की निरंतर निगरानी संभव होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.

नागरिकों से सहयोग की अपील: मेयर डॉ. यादव ने नागरिकों से अपील की है कि वे एजेंसी के प्रतिनिधियों और निगम कर्मचारियों को टैग लगाने में पूरा सहयोग दें. उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और हर घर से समय पर कूड़ा उठाना सुनिश्चित किया जा सकेगा.

