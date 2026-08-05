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मानेसर नगर निगम बैठक में हंगामा, सीनियर डिप्टी मेयर ने मेयर पक्ष पर मारपीट और धमकी के लगाए आरोप, बोले- "बाहरी लोगों से कराया हमला"

मारपीट और धमकी के लगाए आरोप: सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "बैठक के दौरान बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर पार्षदों पर दबाव बनाया गया और मेरे साथ मारपीट की गई. महिला पार्षदों के साथ धक्का-मुक्की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और गाली-गलौज की गई. सदन की बैठक में बाहरी लोगों को बुलाकर पार्षदों को धमकाया गया और हमारे साथ मारपीट की गई. महिला पार्षदों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ."

गुरुग्राम: मानेसर नगर निगम की सदन बैठक में हुए हंगामे का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है. भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने आईएमटी सेक्टर-7 मानेसर थाने में शिकायत देकर बैठक के दौरान मारपीट, अभद्र व्यवहार, धमकी और बाहरी लोगों को बुलाकर माहौल खराब करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है.

बैठक के बाद जान से मारने की धमकी का दावा: शिकायत में प्रवीण यादव ने कहा कि, "बैठक खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, तब हमें जान से मारने की धमकी दी गई. मैंने पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. बैठक खत्म होने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी गई. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए."

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद: बैठक में मौजूद लोगों की मानें तो नगर निगम हाउस की बैठक में सुरक्षा गार्डों की तैनाती और व्यवस्था को लेकर विवाद शुरू हुआ था. विकास कार्यों और अन्य एजेंडों पर चर्चा के दौरान पार्षदों, अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में हंगामे में बदल गई. स्थिति बिगड़ने पर बैठक को रद्द करना पड़ा.

सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच: प्रवीण यादव ने कहा कि, "निगम बैठक में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. जनहित और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को मैं आगे भी उठाता रहूंगा." घटना के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस शिकायत और उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी. फिलहाल पुलिस शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

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