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गुरुग्राम में जिंदगी पर भारी "मज़ाक", एयर गन से प्राइवेट पार्ट में हवा भरने से हुई मौत, आरोपी अरेस्ट

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम से एक बेहद चौंकाने और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कथित “मजाक” ने एक व्यक्ति की जान ले ली. थाना खेड़की दौला क्षेत्र में 38 वर्षीय हरविंदर की एयर गन/पाइप से शरीर में हवा भरने के कारण मौत हो गई.

कथित मजाक में गई जान : दरअसल हरविंदर गुरुग्राम के सेक्टर-82A स्थित एक वर्कशॉप में काम करता था. इसी दौरान वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी ने मजाक-मजाक में बेहद खतरनाक हरकत कर दी. आरोपी ने एयर गन/पाइप के जरिए हरविंदर के शरीर में तेज दबाव से हवा भर दी, जिससे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. ये हरकत इतनी घातक साबित हुई कि हरविंदर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. फॉरेंसिक और सीन ऑफ क्राइम टीम ने साक्ष्य जुटाए और पूरे घटनाक्रम को खंगाला.

आरोपी गिरफ्तार : प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि मामूली कहासुनी के दौरान आरोपी ने ये हरकत की, जिसे वो मजाक समझ रहा था, लेकिन इसके परिणाम बेहद घातक निकले. पुलिस PRO संदीप की माने तो पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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