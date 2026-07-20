गुरुग्राम में पत्नी ने नहीं बनाया खाना तो शराबी पति ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में खाना बनाने से इनकार करने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ.
Published : July 20, 2026 at 10:27 AM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. शराब के नशे में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की मौत का कारण अधिक शराब का पीना बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
झुग्गी में मिला महिला का शव: पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार 16 जुलाई को बादशाहपुर स्थित सब्जी मंडी के पास बनी झुग्गियों में एक महिला के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम की मोर्चरी भेज दिया गया.
पति ने बताया- "शराब ज्यादा पीने से हुई मौत":प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मृतका के पति दिनेश ने पुलिस को बताया कि, "मेरी पत्नी की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण हुई है." पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई इसी आधार पर शुरू की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज: वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण दम घुटना बताया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की और हत्या की आशंका के आधार पर साक्ष्य जुटाने शुरू किए.
झुग्गी मालिक की शिकायत बनी अहम कड़ी: दरअसल, 17 जुलाई को झुग्गी मालिक विकास ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि मृतका तलमई किसकू और उसका पति दिनेश पिछले करीब एक महीने से उसकी झुग्गी में किराये पर रह रहे थे. दोनों गुरुग्राम में मजदूरी करते थे और प्रतिदिन शराब पीते थे. शराब के नशे में दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. 14 जुलाई की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके दो दिन बाद महिला मृत अवस्था में मिली.
टिकली रोड से आरोपी पति गिरफ्तार: पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने 19 जुलाई को टिकली रोड, बादशाहपुर से आरोपी दिनेश (35), निवासी आलम नगर, जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी बादशाहपुर, गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में कबूला हत्या का जुर्म: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि 14 जुलाई की रात वह शराब पीकर घर पहुंचा था और पत्नी से खाना बनाने के लिए कहा. लेकिनपत्नी के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया. गुस्से में आकर उसने पहले हाथों और फिर एक कपड़े से पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद वह मौके से चला गया और खुद को बचाने के लिए पुलिस को झूठी जानकारी दी.
पुलिस रिमांड पर लेकर होगी आगे की जांच: पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल कपड़ा, अन्य साक्ष्य और वारदात से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी. मामले की जांच अभी जारी है.
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