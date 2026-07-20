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गुरुग्राम में पत्नी ने नहीं बनाया खाना तो शराबी पति ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में पत्नी की हत्या ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. शराब के नशे में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की मौत का कारण अधिक शराब का पीना बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. झुग्गी में मिला महिला का शव: पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार 16 जुलाई को बादशाहपुर स्थित सब्जी मंडी के पास बनी झुग्गियों में एक महिला के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम की मोर्चरी भेज दिया गया. खाना नहीं बनाने पर की थी हत्या (ETV Bharat) पति ने बताया- "शराब ज्यादा पीने से हुई मौत":प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मृतका के पति दिनेश ने पुलिस को बताया कि, "मेरी पत्नी की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण हुई है." पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई इसी आधार पर शुरू की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज: वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण दम घुटना बताया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की और हत्या की आशंका के आधार पर साक्ष्य जुटाने शुरू किए.