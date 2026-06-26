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अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं पाल सकेंगे कुत्ता, गुरुग्राम नगर निगम के नए नियम लागू, रजिस्ट्रेशन और रेबीज वैक्सीनेशन हुआ जरूरी

ऑनलाइन और सुविधा केंद्रों पर होगा रजिस्ट्रेशन: निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, "नए नियमों के तहत पालतू कुत्तों के मालिकों को नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते की तस्वीर, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य रहेगा. बिना पंजीकरण के पालतू कुत्ता रखने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है."

गुरुग्राम: गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. बढ़ती शिकायतों और कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए निगम ने सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. निगमायुक्त प्रदीप दहिया के निर्देश पर जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पालतू पशुओं की बेहतर निगरानी भी हो सकेगी.

सार्वजनिक स्थानों पर पालन करने होंगे नियम: नगर निगम ने स्पष्ट किया कि पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. कुत्ते को बाहर घुमाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य रहेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित मालिक की होगी. निगम ने समय-समय पर रेबीज समेत सभी आवश्यक टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए हैं.

गुरुग्राम नगर निगम के नए नियम लागू (ETV Bharat)

खतरनाक नस्लों के लिए विशेष प्रावधान: नगर निगम ने पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ जैसी चिन्हित आक्रामक नस्लों के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ऐसे कुत्तों के मालिकों को तत्काल पंजीकरण कराने, हमेशा नियंत्रण बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा और मुँह पर सुरक्षा कवर (मज़ल) का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई: निगम ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले पालतू पशु मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम और संबंधित उपविधियों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि, "शहरवासियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. नागरिक समय पर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराएं, रेबीज सहित आवश्यक टीकाकरण करवाएं और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित नियमों का पालन करें. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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