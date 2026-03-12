ETV Bharat / state

गुरुग्राम में हनीट्रैप में फंसा लैब टेक्नीशियन, न्यूड वीडियो बनाकर ऐंठे गए लाखों रुपये

हरियाणा के गुरुग्राम में लैब टेक्नीशियन हनी ट्रैप का शिकार हो गया. उसका न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया.

Gurugram lab technician honey trapped blackmailed with video footage
गुरुग्राम में हनीट्रैप में फंसा लैब टेक्नीशियन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 10:27 PM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराध के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. इस बार बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को अपनी साजिश का मोहरा बनाया है. ब्लड सैंपल लेने गए युवक को न्यूड कर उसका वीडियो बनाया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वो खेल, जिसमें युवक से लाखों रुपये ऐंठ लिए गए. लेकिन गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी ने इस शातिर गैंग की कमर तोड़ दी है.

गुरुग्राम में हनीट्रैप का शिकार बना युवक : दरअसल गुरुग्राम के थाना सेक्टर-37 पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो साजिश रचकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था. इस मामले की शुरुआत 25 फरवरी को हुई, जब सेक्टर-83 की एक लैब में काम करने वाला युवक ज्योति नाम की महिला का ब्लड सैंपल लेने उसके फ्लैट पर गया. पुलिस के अनुसार, ज्योति ने रिपोर्ट के बहाने युवक का नंबर लिया और फिर उससे मीठी-मीठी बातें करने लगी. 2 मार्च को जब युवक दोबारा सैंपल लेने फ्लैट पर पहुंचा, तो युवक के फ्लैट में घुसते ही ज्योति ने दरवाजा खुला छोड़ दिया. कुछ ही देर में वहां दो युवक हरीश यादव और श्याम सुंदर धमक पड़े. आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की, उसके कपड़े उतरवाए और मोबाइल से उसकी न्यूड वीडियो बना ली.

गुरुग्राम में हनीट्रैप में फंसा लैब टेक्नीशियन (Etv Bharat)

लाखों रुपयों की वसूली : पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार इस घटना के बाद पीड़ित को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बंधक बनाकर शहर भर में घुमाया गया और पीड़ित से 2 लाख रुपए की मांग की गई और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया जाएगा. डर के मारे युवक ने मौके पर पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन आरोपियों की भूख यहीं नहीं मिटी और उन्होंने 5 लाख रुपये की मांग और शुरू कर दी. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. ज्योति गुरुग्राम की रहने वाली है, जबकि उसके साथी अलवर और महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखते हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख 63 हजार की राशि बरामद कर ली है और तीनों आरोपियों को रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड, दौड़े-दौड़े खरीदने पहुंच रहे लोग

ये भी पढ़ें : IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन, 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज, अब तक 11 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा, दो पार्षदों में जमकर मारपीट, अपशब्दों के साथ डंडों से पीटा

Last Updated : March 12, 2026 at 10:40 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM HONEY TRAP
GURUGRAM CRIME NEWS
गुरुग्राम में हनी ट्रैप
गुरुग्राम में लैबकर्मी हनी ट्रैप
GURUGRAM HONEY TRAP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.