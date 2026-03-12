ETV Bharat / state

गुरुग्राम में हनीट्रैप में फंसा लैब टेक्नीशियन, न्यूड वीडियो बनाकर ऐंठे गए लाखों रुपये

गुरुग्राम : साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराध के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. इस बार बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को अपनी साजिश का मोहरा बनाया है. ब्लड सैंपल लेने गए युवक को न्यूड कर उसका वीडियो बनाया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वो खेल, जिसमें युवक से लाखों रुपये ऐंठ लिए गए. लेकिन गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी ने इस शातिर गैंग की कमर तोड़ दी है.

गुरुग्राम में हनीट्रैप का शिकार बना युवक : दरअसल गुरुग्राम के थाना सेक्टर-37 पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो साजिश रचकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था. इस मामले की शुरुआत 25 फरवरी को हुई, जब सेक्टर-83 की एक लैब में काम करने वाला युवक ज्योति नाम की महिला का ब्लड सैंपल लेने उसके फ्लैट पर गया. पुलिस के अनुसार, ज्योति ने रिपोर्ट के बहाने युवक का नंबर लिया और फिर उससे मीठी-मीठी बातें करने लगी. 2 मार्च को जब युवक दोबारा सैंपल लेने फ्लैट पर पहुंचा, तो युवक के फ्लैट में घुसते ही ज्योति ने दरवाजा खुला छोड़ दिया. कुछ ही देर में वहां दो युवक हरीश यादव और श्याम सुंदर धमक पड़े. आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की, उसके कपड़े उतरवाए और मोबाइल से उसकी न्यूड वीडियो बना ली.

गुरुग्राम में हनीट्रैप में फंसा लैब टेक्नीशियन (Etv Bharat)

लाखों रुपयों की वसूली : पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार इस घटना के बाद पीड़ित को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बंधक बनाकर शहर भर में घुमाया गया और पीड़ित से 2 लाख रुपए की मांग की गई और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया जाएगा. डर के मारे युवक ने मौके पर पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन आरोपियों की भूख यहीं नहीं मिटी और उन्होंने 5 लाख रुपये की मांग और शुरू कर दी. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. ज्योति गुरुग्राम की रहने वाली है, जबकि उसके साथी अलवर और महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखते हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख 63 हजार की राशि बरामद कर ली है और तीनों आरोपियों को रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया है.