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गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, 5 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखने लगा. इधर, घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग (ETV Bharat) 5 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: दमकल विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए पांच फायर टेंडरों को मौके पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने लगातार मशक्कत करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आग लगने के समय परिसर के भीतर किसी व्यक्ति के फंसे होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है.