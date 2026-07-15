गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, 5 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भीषण आग लगी. सूचना पाकर पांच दमकल गाड़ियों मौके पर पहुंची. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.
Published : July 15, 2026 at 5:11 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखने लगा. इधर, घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.
5 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: दमकल विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए पांच फायर टेंडरों को मौके पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने लगातार मशक्कत करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आग लगने के समय परिसर के भीतर किसी व्यक्ति के फंसे होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है.
बंद परिसर में रखा था कबाड़: फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक किंगडम ऑफ ड्रीम्स पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है. परिसर के अंदर बड़ी मात्रा में कबाड़ और पुराना सामान रखा था. इसी कारण आग तेजी से फैलता चला गया. थोड़ी ही देर में धुएं का गुबार काफी दूर तक फैल गया. हालांकि समय रहते दमकल विभाग की कार्रवाई से आग को नियंत्रित कर लिया गया.
जांच के बाद होगा कारणों का खुलासा: मामले में दमकल अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि, "आग बुझाने के लिए पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी या अन्य किसी कारण से आग लगी, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा."
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