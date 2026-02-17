ETV Bharat / state

गुरुग्राम में दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में गनपॉइंट पर लूट, एक बदमाश मौके से गिरफ्तार

गुरुग्राम: गुरुग्राम के खांडसा इलाके में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हथियार के बल पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. 14 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे तीन युवक दुकान में ग्राहक बनकर आए. कुछ ही मिनटों में उन्होंने पिस्टल निकालकर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट शुरू कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पिस्टल और लोहे की रॉड से धमकाया: दुकानदार ने बताया, “एक युवक ने पिस्टल तान दी और दूसरे ने लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश की. उन्होंने हमें अलमारी खोलने को कहा. डर के माहौल में हमें अलमारी खोलनी पड़ी.आरोपियों ने करीब 5 किलो चांदी और 35 हजार रुपये नकद लूट लिए. वारदात के बाद बदमाश शटर बंद कर फरार होने लगे."

दुकानदार की बहादुरी से एक आरोपी दबोचा गया: हालांकि बदमाशों की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी. दुकानदार ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे. आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.