ETV Bharat / state

गुरुग्राम में अवैध शराब मामला, मैनेजर के बाद अब वाइन शॉप का मालिक भी गिरफ्तार

गुरुग्राम में करोड़ों रुपये की अवैध शराब मामले में पुलिस ने वाइन-शॉप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. कुल दो आरोपी गिरफ्तार.

गुरुग्राम में अवैध शराब मामला
गुरुग्राम में अवैध शराब मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. बिना होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों रुपये की अवैध शराब मामले में पुलिस ने वाइन-शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया गया है. बरामद अवैध शराब की कीमत 8-10 करोड़ बताई जा रही है.

दरअसल, आबकारी विभाग को 9 दिसंबर 2025 को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि सिग्नेचर टॉवर स्थित लाइसेंसधारी वाइन-शॉप में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब संग्रहित की गई है. विशेष टीम ने सिग्नेचर टॉवर स्थित वाइन-शॉप पर छापा मारकर दुकान के दो कमरों की तलाशी ली, जहां से बिना होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली इंपोर्टेड वाइन की कुल 3 हजार 921 पेटियां बरामद की गई.

ACP की देखरेख में SIT का गठन: मामले की जांच के लिए एसीपी पूर्व गुरुग्राम अमित भाटिया की देखरेख में क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर-40 पुलिस टीम गठित की गई है. कार्रवाई करते हुए टीम ने अजय (26) निवासी गांव नाधौरी, जिला फतेहाबाद को सिलोखरा से गिरफ्तार किया. आरोपी उक्त वाइन शॉप पर मैनेजर के पद पर काम करता था. उसकी देखरेख में ही बिना ट्रैकिंग वाली अवैध विदेशी शराब स्टोर की गई थी.

वाइन-शॉप का मालिक गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस टीम ने 12 दिसंबर 2025 को वाइन-शॉप के एक मालिक को झुंझुनूं, राजस्थान से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 वर्षीय अंकुश गोयल, निवासी गुरु नानक मोहल्ला, नारनौल (हरियाणा) के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि वाइन-शॉप के कुल तीन मालिक हैं और आरोपी की इसमें 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है. बरामद अवैध विदेशी शराब आरोपी और उसके अन्य साथियों के माध्यम से दुकान में संग्रहित की गई थी.

पुलिस ने की कार्रवाई: SIT के हेड एसीपी अमित भाटिया ने बताया कि आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिया गया है. ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके. इस मामले में अब तक वाइन-शॉप मालिक अंकुश गोयल और मैनेजर अजय सिंह समेत कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में ठेके से 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद, मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज

TAGGED:

WINE SHOP OWNER ARRESTED
GURUGRAM ILLEGAL LIQUOR
वाइन शॉप मालिक गिरफ्तार
गुरुग्राम सिग्नेचर टावर वाइन शॉप
GURUGRAM ILLEGAL LIQUOR CASE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.