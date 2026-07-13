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गुरुग्राम के फार्महाउस में हाईप्रोफाइल कैसिनो पर छापा, 18 गिरफ्तार, पुलिस ने 1,295 कैसिनो चिप्स किए बरामद

गुरुग्राम के भोंडसी फार्महाउस में अवैध हाईप्रोफाइल कैसिनो पर पुलिस ने छापेमारी की. साथ ही मुख्य आयोजक सहित 18 आरोपी गिरफ्तार किए.

GURUGRAM ILLEGAL CASINO
गुरुग्राम के हाईप्रोफाइल कैसिनो पर छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 5:02 PM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-31 ने भोंडसी क्षेत्र के एक फार्महाउस में चल रहे हाईप्रोफाइल अवैध कैसिनो रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान मुख्य आयोजक सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से बड़ी संख्या में कैसिनो चिप्स, ताश के पत्ते और जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाली टेबल बरामद की गई हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भारी मात्रा में मिला जुए का सामान: छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1,295 कैसिनो चिप्स, 260 ताश के पत्ते और तीन गैंबलिंग टेबल बरामद कीं. शुरुआती जांच में सामने आया कि कैसिनो चिप्स का इस्तेमाल नकदी के विकल्प के रूप में दांव लगाने के लिए किया जा रहा था. फार्महाउस को पूरी तरह कैसिनो की तर्ज पर तैयार कर अवैध जुआ संचालित किया जा रहा था.

गुरुग्राम के फार्महाउस में हाईप्रोफाइल कैसिनो पर छापा (ETV Bharat)

आयोजक पर पहले से दर्ज हैं गंभीर मामले: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "मुख्य आयोजक महेश उर्फ मैसी के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास और मारपीट सहित दो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसी ने फार्महाउस किराए पर लेकर पूरे रैकेट का संचालन किया था. गिरफ्तार आरोपियों में महेश उर्फ मैसी, नरेंद्र, कैलाश, मयंक, सुरेश, सौरव, दर्शन चौधरी, अंकित अदलक्खा, सुनील, मुकुल, दिनेश, विनीत तनेजा, सौरव चुघ, वैभव तायल, विशाल गांधी, विकास, बालगोपाल और कृष्ण तनेजा शामिल हैं."

फार्महाउस मालिक से भी पूछताछ: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने आगे कहा कि, "अधिकांश आरोपी पलवल के रहने वाले हैं और फरीदाबाद व आसपास के इलाकों में ठिकाने बदल-बदलकर जुआ रैकेट संचालित करते थे. बरामद सामान को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. साथ ही फार्महाउस के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है कि फार्महाउस किस आधार पर बुक किया गया था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है."

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