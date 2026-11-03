ETV Bharat / state

UK से भारत लौटे इंजीनियर की गुरुग्राम होटल में संदिग्ध मौत, जकूजी में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

UK से भारत लौटे इंजीनियर की गुरुग्राम होटल में संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित एक होटल में 35 वर्षीय इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आगरा निवासी प्रांजिल पाठक के रूप में हुई है, जो यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. उनका शव होटल के कमरे में बने जकूजी के पानी में मिला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ऋषिकेश घूमकर लौटे थे गुरुग्राम: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रांजिल पाठक हाल ही में भारत आए थे और ऋषिकेश घूमने गए थे. सोमवार को वहां से लौटने के बाद वह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. यहां उन्होंने अपने एक दोस्त को फ्लाइट में बैठाकर विदा किया. इसके बाद रात बिताने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित एक होटल में कमरा बुक कराया.