UK से भारत लौटे इंजीनियर की गुरुग्राम होटल में संदिग्ध मौत, जकूजी में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Gurugram Hotel Engineer Dead body Found: गुरुग्राम के होटल में UK निवासी इंजीनियर प्रांजिल पाठक मृत मिले. जकूजी में शव मिला.
Published : November 3, 2026 at 4:02 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित एक होटल में 35 वर्षीय इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आगरा निवासी प्रांजिल पाठक के रूप में हुई है, जो यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. उनका शव होटल के कमरे में बने जकूजी के पानी में मिला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ऋषिकेश घूमकर लौटे थे गुरुग्राम: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रांजिल पाठक हाल ही में भारत आए थे और ऋषिकेश घूमने गए थे. सोमवार को वहां से लौटने के बाद वह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. यहां उन्होंने अपने एक दोस्त को फ्लाइट में बैठाकर विदा किया. इसके बाद रात बिताने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित एक होटल में कमरा बुक कराया.
कमरे में जकूजी के पानी में मिले: प्रांजिल को होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 302 दिया गया था. रात करीब 8 बजे होटल स्टाफ को कमरे में किसी अनहोनी की आशंका हुई. जांच करने पर वह जकूजी के पानी में में मिले. होटल प्रबंधन ने तत्काल डॉक्टर को मौके पर बुलाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
CCTV फुटेज में नहीं दिखा कोई बाहरी व्यक्ति: मामले में पुलिस PRO संदीप ने बताया कि, "घटना की सूचना पर सेक्टर-53 थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. होटल की तीसरी मंजिल और प्रवेश-निकास द्वार पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई. शुरुआती फुटेज में प्रांजिल के कमरे में जाने के बाद कोई बाहरी व्यक्ति अंदर जाता दिखाई नहीं दिया. कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक मिला. पुलिस इन तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: पुलिस PRO संदीप ने आगे बताया कि, "फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर जकूजी में नहाते समय हार्ट अटैक आने, पैर फिसलने या दम घुटने जैसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है."
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