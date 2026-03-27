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युवक की मौत के बाद गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल, परिजनों का फूटा गुस्सा, लगाए अवैध वसूली के आरोप

गुरुग्राम अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अवैध वसूली और इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए.

Gurugram hospital protest
युवक की मौत के बाद गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 10:36 AM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित पार्क अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. मृतक की पहचान अजरुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो सोमवार को एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों ने कहा कि, "हमें उम्मीद थी कि इलाज से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अस्पताल ने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया. " वहीं, इस घटना से पूरे इलाके में माहौल तनाव जैसा बना हुआ है.

अवैध वसूली के गंभीर आरोप: परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है. परिवार वालों का कहना है कि, "तीन दिनों में हमसे 5 लाख रुपये से ज्यादा लिए गए, लेकिन सही इलाज नहीं दिया गया." परिवार का आरोप है कि युवक की मौत करीब 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी, इसके बावजूद अस्पताल पैसे लेता रहा. इस खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल (ETV Bharat)

रेफर करने में देरी और नई मांग: परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, तब मौत की जानकारी दी गई. परिजनों ने कहा कि, "शाम 6 बजे रेफर करने की बात कही गई थी, लेकिन बार-बार टालते रहे. इतना ही नहीं, AIIMS भेजने के नाम पर अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये की मांग भी की गई." जिसके बाद परिजनों का गुस्सा और भड़क गया.

सड़क पर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई: घटना के बाद रात करीब 10 बजे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर दिया और जोरदार नारेबाजी की. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, "हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा." फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल जारी है.

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