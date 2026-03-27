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युवक की मौत के बाद गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल, परिजनों का फूटा गुस्सा, लगाए अवैध वसूली के आरोप

युवक की मौत के बाद गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित पार्क अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. मृतक की पहचान अजरुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो सोमवार को एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों ने कहा कि, "हमें उम्मीद थी कि इलाज से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अस्पताल ने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया. " वहीं, इस घटना से पूरे इलाके में माहौल तनाव जैसा बना हुआ है. अवैध वसूली के गंभीर आरोप: परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है. परिवार वालों का कहना है कि, "तीन दिनों में हमसे 5 लाख रुपये से ज्यादा लिए गए, लेकिन सही इलाज नहीं दिया गया." परिवार का आरोप है कि युवक की मौत करीब 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी, इसके बावजूद अस्पताल पैसे लेता रहा. इस खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है. गुरुग्राम अस्पताल में जमकर हुआ बवाल (ETV Bharat)