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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: कार ने दो लोगों को मारी टक्कर, हालत गंभीर, CCTV में कैद हादसा, चालक समेत तीन युवक फरार

गुरुग्राम हिट एंड रन केस ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. दरअसल, सेक्टर-75 इलाके में एक हिट एंड रन की वारदात सामने आई, जहां सड़क किनारे खड़े दो लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. ग्राफिक डिजाइनर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल: पुलिस की मानें तो हादसे में घायल हुए लोगों में एक ग्राफिक डिजाइनर भी शामिल है. दोनों सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार से आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. कार ने दो लोगों को मारी टक्कर (ETV Bharat)