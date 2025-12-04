ETV Bharat / state

गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला: सैर पर निकले साइकिल सवार व्यापारी को कार ने कुचला, हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. सुबह करीब 7:15 बजे रोजाना की तरह साइकिल से सैर पर निकले 45 वर्षीय व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना इतनी भयावह थी कि अमिताभ जैन की मौके पर ही मौत हो गई. सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात: ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़क के किनारे अपनी लेन में चल रहे अमिताभ को पीछे से आई तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी. टक्कर के तुरंत बाद चालक बिना रुके कार को मौके से भगा ले गए. फुटेज देख साफ पता चल रहा है कि मामला हिट एंड रन का है. साइकिल सवार व्यापारी को कार ने कुचला (ETV Bharat)