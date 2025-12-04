गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला: सैर पर निकले साइकिल सवार व्यापारी को कार ने कुचला, हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
गुरुग्राम में साइकिल सवार व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार सेंट्रो ने टक्कर मार दिया. व्यापारी की मौत हो गई.
Published : December 4, 2025 at 12:37 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. सुबह करीब 7:15 बजे रोजाना की तरह साइकिल से सैर पर निकले 45 वर्षीय व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना इतनी भयावह थी कि अमिताभ जैन की मौके पर ही मौत हो गई.
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात: ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़क के किनारे अपनी लेन में चल रहे अमिताभ को पीछे से आई तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी. टक्कर के तुरंत बाद चालक बिना रुके कार को मौके से भगा ले गए. फुटेज देख साफ पता चल रहा है कि मामला हिट एंड रन का है.
पुलिस ने की जांच तेज, आरोपी की तलाश जारी: इधर, घटना की सूचना पाकर गुरुग्राम पुलिस ने कार का नंबर और उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है. पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच कर रहे हैं. आरोपी चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई है. पुलिस का कहना है कि यह हिट एंड रन का मामला लग रहा है. हालांकि हम सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच कर रहे हैं.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका: दूसरी ओर मृतक के परिवार और पड़ोसियों ने इस घटना को महज सड़क हादसा मानने से इनकार कर दिया है. उनका आरोप है कि अमिताभ जैन की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि टक्कर का अंदाज और उसके बाद चालक का भाग जाना कई संदेह पैदा करता है. वे पुलिस से इस मामले की गहराई से जांच कर हत्या के आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.
