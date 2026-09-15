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गुरुग्राम हिट एंड रन मामले का आरोपी कल्याण बैंसला बोला- 'टक्कर गलती से हुई, परेशान कर रहे थे बाइक राइडर्स'

Kalyan Bainsla Tikri Gurjar ( ETV Bharat )

पलवल: गुरुग्राम के हिट एंड रन मामले का आरोपी कल्याण बैंसला पलवल के टिकरी गुर्जर गांव का रहने वाला है. आरोपी कल्याण बैंसला ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा है. कल्याण बैंसला का कहना है कि बाइक से कार की टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन ये जानबूझकर नहीं की गई. उन्होंने दावा किया कि बाइक राइडर्स उनकी कार के आगे-पीछे बेतरतीब तरीके से चल रहे थे और इसी दौरान उनसे आगे निकलने की कोशिश में बाइक कार की साइड से टकरा गई. आरोपी कल्याण बैंसला ने दी सफाई: कल्याण बैंसला पलवल में जिम चलाता है. कल्याण के मुताबिक, घटना के समय वो अपनी कार से गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रहे थे. उनके अनुसार, कई बाइक राइडर लगातार कभी कार के आगे तो कभी पीछे बाइक चला रहे थे. उन्होंने दावा किया कि करीब 10 मिनट तक बाइक सवार इसी तरह उन्हें परेशान करते रहे. जिसके चलते ये हादसा हुआ. कार मालिक के चाचा और कल्याण बैंसला के वकील ने जानें क्या कहा (ETV Bharat) 'बाइक राइडर को धीरे चलने का इशारा किया': कल्याण बैंसला ने बताया कि उन्होंने कार से हाथ बाहर निकालकर एक बाइक राइडर को इशारा किया था कि वो बाइक धीरे और संभलकर चलाए. उनका कहना है कि वो खुद भी बाइक राइडर हैं और उन्हें बाइक चलाना पसंद है, लेकिन उस समय बाइक सवारों की गतिविधियों से वो परेशान हो गए थे. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने कार की गति बढ़ाकर बाइक राइडर्स से आगे निकलने की कोशिश की. इस दौरान उन्हें आगे मुड़ना था और एक बाइक उनकी कार की साइड से टकरा गई. रेड लाइट पर रुके, फिर क्यों चले गए? कल्याण बैंसला के अनुसार, बाइक से टक्कर होने के बाद उन्होंने रेड लाइट पर कार रोकी थी. उनका कहना है कि इसी दौरान उनके बड़े भाई ने उन्हें वहां रुकने से मना किया. भाई को आशंका थी कि वहां उनके साथ मारपीट हो सकती है. इसके बाद वो कार लेकर वहां से चले गए. कल्याण बैंसला ने कहा कि उनकी कार से बाइक राइडर की टक्कर हुई थी, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी. उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उन्हें पता चला कि बाइक राइडर महिला थी और इस बात का उन्हें अफसोस है.