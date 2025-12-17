गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी बैठक: 16 समस्याओं में 12 का मौके पर CM ने किया समाधान, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोला हमला
गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम ने 16 समस्याओं में 12 का मौके पर समाधान किया.
Published : December 17, 2025 at 3:20 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान कुल 16 समस्याएं सामने आईं, जिनमें से 12 का मौके पर ही सीएम ने समाधान कर दिया. जबकि बाकी 4 समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए.
समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर: मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि जनता से जुड़ी हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि, "जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर सोमवार और गुरुवार को खुले दरबार के रूप में समाधान शिविर लगाए जाते हैं, ताकि लोग सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें."
अवैध शराब मामले में कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक वाइन शॉप पर अवैध शराब मिलने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है."
जलभराव की समस्या पर कदम: वहीं, राजीव चौक अंडरपास में हर मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया. उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान और निगरानी के लिए अंडरपास पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए.
कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि, "कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है. कांग्रेस के शासनकाल में बूथ कैप्चरिंग और वोटों की चोरी जैसी घटनाएं होती थीं."
खेलों में हरियाणा की उपलब्धियां: दीपेंद्र हुड्डा द्वारा संसद में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर किए गए विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "साल 2014 के बाद से हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. भाजपा सरकार की खेल नीति के चलते खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन मिल रहा है.
इस दौरान सीएम ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान, कानून व्यवस्था की सख्ती और खेलों में हरियाणा की प्रगति को लेकर अपनी स्पष्ट स्थिति रखी. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि हर समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में 2026 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर रिलीज़, इतने दिन रहेंगे हॉलिडे, देखिए पूरी लिस्ट