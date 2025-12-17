ETV Bharat / state

गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी बैठक: 16 समस्याओं में 12 का मौके पर CM ने किया समाधान, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोला हमला

16 समस्याओं में 12 का मौके पर CM ने किया समाधान ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान कुल 16 समस्याएं सामने आईं, जिनमें से 12 का मौके पर ही सीएम ने समाधान कर दिया. जबकि बाकी 4 समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए. समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर: मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि जनता से जुड़ी हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि, "जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर सोमवार और गुरुवार को खुले दरबार के रूप में समाधान शिविर लगाए जाते हैं, ताकि लोग सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें." अवैध शराब मामले में कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक वाइन शॉप पर अवैध शराब मिलने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है." गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी बैठक (ETV Bharat)