गुरुग्राम घामडोज टोल प्लाजा फायरिंग केस, हथियार बरामदगी के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, दो आरोपी घायल

गुरुग्राम: गुरुग्राम के गांव पुराना बहरामपुर में हथियारों की बरामदगी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई. पुलिस रिमांड पर रहे आरोपियों की निशानदेही पर जब टीम हथियार बरामद करने पहुंची, तभी हालात बेकाबू हो गए और आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.

मुख्य आरोपी घायल: मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी विनय पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया. इसके पैर में गोली लगी. वहीं दूसरा आरोपी बॉबी मौके से भागने की कोशिश में गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पुलिस टीम की मुस्तैदी से दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया.

बाल-बाल बचे एएसआई: फायरिंग के दौरान आरोपियों की एक गोली एएसआई मनमोहन को लगी, लेकिन उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई. यदि जैकेट न होती तो उनकी जान जा सकती थी.

जानें पूरा मामला: दरअसल, ये आरोपी घामडोज टोल प्लाजा में फायरिंग कर चुके हैं. बीते गुरुवार रात घामडोज टोल प्लाजा पर काले रंग की स्कॉर्पियो सवार इन बदमाशों ने टोल भुगतान को लेकर विवाद के बाद अचानक फायरिंग कर दी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने एक के बाद एक दो राउंड फायर किए, जिससे टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी और राहगीर जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायरिंग करने वाले बदमाश जिस स्कॉर्पियो में सवार थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.