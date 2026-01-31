गुरुग्राम घामडोज टोल प्लाजा फायरिंग केस, हथियार बरामदगी के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, दो आरोपी घायल
गुरुग्राम घामडोज टोल प्लाजा फायरिंग केस में हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हो गए.
Published : January 31, 2026 at 3:16 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के गांव पुराना बहरामपुर में हथियारों की बरामदगी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई. पुलिस रिमांड पर रहे आरोपियों की निशानदेही पर जब टीम हथियार बरामद करने पहुंची, तभी हालात बेकाबू हो गए और आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.
मुख्य आरोपी घायल: मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी विनय पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया. इसके पैर में गोली लगी. वहीं दूसरा आरोपी बॉबी मौके से भागने की कोशिश में गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पुलिस टीम की मुस्तैदी से दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया.
बाल-बाल बचे एएसआई: फायरिंग के दौरान आरोपियों की एक गोली एएसआई मनमोहन को लगी, लेकिन उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई. यदि जैकेट न होती तो उनकी जान जा सकती थी.
जानें पूरा मामला: दरअसल, ये आरोपी घामडोज टोल प्लाजा में फायरिंग कर चुके हैं. बीते गुरुवार रात घामडोज टोल प्लाजा पर काले रंग की स्कॉर्पियो सवार इन बदमाशों ने टोल भुगतान को लेकर विवाद के बाद अचानक फायरिंग कर दी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने एक के बाद एक दो राउंड फायर किए, जिससे टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी और राहगीर जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायरिंग करने वाले बदमाश जिस स्कॉर्पियो में सवार थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
तीन आरोपी गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में गुरुग्राम पुलिस PRO संदीप ने बताया कि, "मुठभेड़ से पहले तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर थे. उनकी निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी के लिए टीम गांव पुराना बहरामपुर पहुंची थी. इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इससे पहले घामडोज टोल प्लाजा समेत गुरुग्राम के चार अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई थी. लगातार फायरिंग की घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल बन गया था."
अस्पताल में भर्ती घायल आरोपी: गुरुग्राम पुलिस PRO संदीप ने जानकारी दी कि मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर फायरिंग से दहशत, टोल भुगतान विवाद में बदमाशों ने चला दी गोलियां