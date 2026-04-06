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गुरुग्राम के 4 फर्नीचर गोदाम जलकर खाक, वेल्डिंग की चिंगारी से भड़की भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर 89 में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फर्नीचर के चार गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया. आसपास मौजूद लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

लाखों का सामान जलकर राख: स्थानीय लोगों के मुताबिक सभी गोदाम पुराने और नए फर्नीचर से भरे हुए थे, जिनमें लकड़ी, कपड़ा और पॉलिश जैसी ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद थी. यही वजह रही कि आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और चारों गोदाम इसकी चपेट में आ गए. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

वेल्डिंग की चिंगारी से भड़की भीषण आग (ETV Bharat)

वेल्डिंग की चिंगारी बनी हादसे की वजह: फायर ब्रिगेड अधिकारी की मानें तो आग लगने की मुख्य वजह वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुष्टि की कि गोदाम में वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी स्पार्क उड़कर लकड़ी के सामान पर गिरा और आग तेजी से फैल गई. हालांकि प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.