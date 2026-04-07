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गुरुग्राम में जुल्म का खौफनाक अंत, मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर नौकर ने की बेरहमी से हत्या

मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर नौकर ने की बेरहमी से हत्या ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. सोहना-बल्लभगढ़ रोड स्थित हरचंदपुर बस अड्डे के पास एक फार्महाउस में काम करने वाले नौकर ने अपने ही मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना 5 अप्रैल की रात की है. हालांकि मामले का खुलासा 6 अप्रैल को हुआ. फार्महाउस में ही रहता था मृतक: मृतक की पहचान 36 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के गांव घाटा का निवासी था. राहुल अपने फार्महाउस पर रहता था और वहीं काम करने वाले कर्मचारियों की देखरेख करता था. घटना के बाद फार्महाउस में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. गुरुग्राम में जुल्म का खौफनाक अंत (Etv Bharat)