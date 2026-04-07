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गुरुग्राम में जुल्म का खौफनाक अंत, मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर नौकर ने की बेरहमी से हत्या

गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में एक फार्महाउस पर काम करने वाले नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी.

GURUGRAM MURDER CASE
मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर नौकर ने की बेरहमी से हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम: गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. सोहना-बल्लभगढ़ रोड स्थित हरचंदपुर बस अड्डे के पास एक फार्महाउस में काम करने वाले नौकर ने अपने ही मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना 5 अप्रैल की रात की है. हालांकि मामले का खुलासा 6 अप्रैल को हुआ.

फार्महाउस में ही रहता था मृतक: मृतक की पहचान 36 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के गांव घाटा का निवासी था. राहुल अपने फार्महाउस पर रहता था और वहीं काम करने वाले कर्मचारियों की देखरेख करता था. घटना के बाद फार्महाउस में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

गुरुग्राम में जुल्म का खौफनाक अंत (Etv Bharat)

आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार: वहीं, घटना के बाद पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए जांच शुरू की. इस बारे में गुरुग्राम पुलिस PRO संदीप कुमार ने बताया कि, "अपराध शाखा सोहना की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 अप्रैल को आरोपी 65 वर्षीय खेमचंद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और लंबे समय से फार्महाउस में काम कर रहा था."

हत्या की वजह आई सामने: पुलिस PRO संदीप कुमार ने आगे बताया कि, "पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि मृतक राहुल अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसका व्यवहार बेहद खराब था. लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर उसने बदला लेने की ठान ली. इसी रंजिश के चलते 5 अप्रैल की रात उसने तेजधार हथियार से राहुल की गर्दन पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार होकर दिल्ली भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है."

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