गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो कॉरिडोर को मिली हरी झंडी, 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2031 तक बनकर होगा तैयार
RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी मिल गई है. 15 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
Published : May 2, 2026 at 2:16 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले समय में सफर का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है. केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में तैयार होने वाला यह प्रोजेक्ट रोजाना लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है. लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा.
2 घंटे की दूरी 40 मिनट में होगी पूरीः अभी जहां गुरुग्राम से नोएडा तक सड़क मार्ग से पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे तक का समय लगता है, वहीं इस हाई-स्पीड सिस्टम के शुरू होने के बाद यह दूरी करीब 40 मिनट में तय की जा सकेगी. इसी तरह गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर, जो फिलहाल एक घंटे से ज्यादा लेता है, घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा.
180 KM प्रति घंटे की होगी रफ्तार: इस परियोजना की सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार है. नमो भारत ट्रेनें लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगी और हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी. इससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफर ज्यादा सुगम व आरामदायक होगा. साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण और जाम की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है.
64 KM की दूरी, 18 आधुनिक स्टेशन: करीब 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का अधिकांश हिस्सा, लगभग 52 किलोमीटर, हरियाणा में आएगा. पूरे मार्ग पर 18 आधुनिक स्टेशन विकसित किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत यह है कि इसे ड्यूल मॉडल पर तैयार किया जाएगा, यानी एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड आरआरटीएस ट्रेन और लोकल मेट्रो दोनों संचालित होंगी.
16 KM लंबा होगा फरीदाबाद सेक्शन:रूट प्लान के अनुसार, गुरुग्राम सेक्शन करीब 14.5 किलोमीटर का होगा, जिसकी शुरुआत इफको चौक से होकर मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर-52 और ग्वाल पहाड़ी जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी. वहीं फरीदाबाद सेक्शन लगभग 16 किलोमीटर लंबा होगा, जो सैनिक कॉलोनी, एनआईटी और बाटा चौक जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरेगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एफएनजी एक्सप्रेसवे के माध्यम से सेक्टर 141/168 से जोड़ा जाएगा जहां से आगे सूरजपुर जंक्शन अंतिम स्टेशन होगा.
सीएम का निर्देश, काम में तेजी लाएंः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. योजना के मुताबिक, निर्माण कार्य 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है और वर्ष 2031 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. कुल मिलाकर यह कॉरिडोर एनसीआर में यात्रा को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है.