सूरजकुंड की तर्ज पर गुरुग्राम में सजेगा सरस आजीविका मेला, 30 राज्यों के 450 से अधिक लगेंगे स्टॉल्स, लखपति दीदियों की दिखेगी आत्मनिर्भरता

सूरजकुंड की तर्ज पर गुरुग्राम में सजेगा सरस आजीविका मेला

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. यह मेला 10 फरवरी से 28 फरवरी तक सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगेगा. मेले में देश के 30 राज्यों से 450 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हस्तनिर्मित उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगी. यह मेला ग्रामीण भारत की कला, संस्कृति और उद्यमिता को शहरी मंच प्रदान करेगा. लखपति दीदियां लगाएंगी स्टॉल: मेले का सबसे बड़ा आकर्षण लखपति दीदियों द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉल होंगे. यहां करीब 900 लखपति दीदियां अपने हेंडीक्राफ्ट, हथकरघा, घरेलू उत्पाद और पारंपरिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करेंगी. इस बारे में संयुक्त सचिव, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वाति शर्मा ने कहा, “सरस आजीविका मेला ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण है. लखपति दीदियां न सिर्फ अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं.” 30 राज्यों के 450 से अधिक लगेंगे स्टॉल्स (ETV Bharat)