गुरुग्राम में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक्साइज़ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिग्नेचर टावर के पास स्थित ‘द ठेका’ नाम की शराब की दुकान पर छापेमारी की. विभाग की टीम को यहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब अवैध रूप से बिना हॉलमार्क के बेचे जाने की जानकारी मिली थी. कार्रवाई के दौरान दुकान से 3 हज़ार 900 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, बरामद शराब की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

एक्साइज विभाग ने की जांच : एक्साइज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान के रिकॉर्ड, स्टॉक और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की. अधिकारियों का कहना है कि बिना हॉलमार्क के शराब बेचना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. फिलहाल, दुकान संचालक से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति कहां से की जा रही थी.

8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद (Etv Bharat)

8 करोड़ की शराब मिली : गुरुग्राम एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के डिप्टी कमिश्नर अमित भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेके पर अवैध शराब होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद टीम बनाई गई और जांच की गई. वहां से बड़ी तादाद में शराब मिली है. इस पूरे मामले में जांच जारी है. करीब 8 करोड़ की शराब मिली है. कैलकुलेशन जारी है.