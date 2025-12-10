ETV Bharat / state

गुरुग्राम में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद

हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब की बोतलें जब्त की है.

Gurugram Excise Department Seized illegal foreign liquor bottles worth Rs8 crore
गुरुग्राम में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 11:00 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक्साइज़ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिग्नेचर टावर के पास स्थित ‘द ठेका’ नाम की शराब की दुकान पर छापेमारी की. विभाग की टीम को यहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब अवैध रूप से बिना हॉलमार्क के बेचे जाने की जानकारी मिली थी. कार्रवाई के दौरान दुकान से 3 हज़ार 900 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, बरामद शराब की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

एक्साइज विभाग ने की जांच : एक्साइज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान के रिकॉर्ड, स्टॉक और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की. अधिकारियों का कहना है कि बिना हॉलमार्क के शराब बेचना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. फिलहाल, दुकान संचालक से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति कहां से की जा रही थी.

8 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद (Etv Bharat)

8 करोड़ की शराब मिली : गुरुग्राम एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के डिप्टी कमिश्नर अमित भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेके पर अवैध शराब होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद टीम बनाई गई और जांच की गई. वहां से बड़ी तादाद में शराब मिली है. इस पूरे मामले में जांच जारी है. करीब 8 करोड़ की शराब मिली है. कैलकुलेशन जारी है.

एक्साइज विभाग ने दी चेतावनी : एक्साइज विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. विभाग के अधिकारियों ने इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रखने की बात कही है. फिलहाल ठेका संचालक के खिलाफ सेक्टर 29 थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे की जांच भी की जा रही है.

