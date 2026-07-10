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Watch: आधुनिक हथियारों के साथ दिखे दीपक नांदल गैंग के शूटर, कारोबारी को घर में बनाया था बंधक, एनकाउंटर में 4 ढेर

गुरुग्राम पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के पांच हथियारबंद शूटरों का एनकाउंटर किया. इस मामले में वीडियो सामने आया है. हथियारों के साथ दिखे आरोपी.

Gurugram Encounter Update
Gurugram Encounter Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 4:53 PM IST

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गुरुग्राम: दीपक नांदल गैंग के पांच हथियारबंद शूटरों के एनकाउंटर मामले में वीडियो सामने आया है. वीडियो में पांचों बदमाश आधुनिक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं. पांचों हथियारबंद शूटर रंगदारी वसूलने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी के घर में घुस गए. किसी तरह से कारोबारी ने पुलिस को कॉल कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने पॉश इलाके सुशांत लोक की घेराबंदी की और एनकाउंटर में चार को ढेर कर दिया. एक घायल हो गया.

वीडियो में हथियारों के साथ दिखे शूटर: गुरुवार रात करीब साढ़े 11 बजे शूटरों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 65 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पांच बदमाशों को गोली लगी. इनमें से 4 मौके पर ढेर हो गए, जबकि पांचवें की हालत गंभीर है. ASI समेत 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Watch: आधुनिक हथियारों के साथ दिखे दीपक नांदल गैंग के शूटर (ETV Bharat)

एनकाउंटर में मारे गए युवकों की हुई पहचान: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि "मारे गए शूटरों की पहचान हो चुकी है. मरने वालों में दीपा उर्फ संदीप (फतेहाबाद), आर्यन (रोहतक), नितिन (रोहतक) और अंकित (रोहतक) शामिल हैं. वहीं घायल आरोपी की पहचान शिवम के रूप में हुई है, जो मेवात का रहने वाला है. शुरुवाती जांच में सामने आया है कि आरोपी नितिन के खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के दो मामले दर्ज हैं. वहीं दीपा उर्फ संदीप के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न गंभीर अपराधों के 14 मामले दर्ज बताए गए हैं. अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है."

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

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