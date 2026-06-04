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गुरुग्राम में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: इनामी बदमाश नितिन के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इनामी बदमाश नितिन के पैर में लगी गोली ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-93 इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बाल-बाल बच गया. पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. गुप्त सूचना पर बिछाया गया जाल: गुरुग्राम एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "गुरुग्राम पुलिस की पालम विहार क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हत्या, किडनैपिंग और लूट जैसी गंभीर वारदातों में शामिल एक शातिर अपराधी सेक्टर-93 इलाके से गुजरने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी." गुरुग्राम में पुलिस-बदमाश मुठभेड़ (ETV Bharat) रुकने के इशारे पर पुलिस पर चलाई गोलियां: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने आगे कहा कि, "सुबह के समय जैसे ही एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को दिखाई दिया, उसे रुकने का संकेत दिया गया. पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब सात राउंड फायरिंग हुई. आरोपी की ओर से चलाई गई एक गोली एक पुलिसकर्मी को लगी, लेकिन उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. पुलिसकर्मी को कोई गंभीर चोट नहीं आई."