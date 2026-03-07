ETV Bharat / state

गुरुग्राम में स्कूल का चेयरमैन गिरफ्तार, फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखाधड़ी का आरोप

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-9B स्थित Educrest International School द्वारा सीबीएसई की फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन 38 वर्षीय विनीत कटारिया को गिरफ्तार किया है.

फीस वसूली, एडमिट कार्ड नहीं दिया : दरअसल 10वीं के पेपर से ठीक एक दिन पहले बच्चों को एडमिट कार्ड ना मिलने पर स्कूल में खूब हंगामा हुआ था. जब मामला सीबीएसई और शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया तो पुलिस को भी शिकायत दी गई थी. अभिभावक ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा है और एडमिशन के समय स्कूल प्रबंधन ने खुद को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त बताया था. स्कूल ने ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, परीक्षा शुल्क और अन्य माध्यमों से नियमित फीस भी वसूली गई, लेकिन बोर्ड परीक्षा के समय छात्रा को एडमिट कार्ड नहीं दिया गया.

गुरुग्राम में स्कूल का चेयरमैन गिरफ्तार (Etv Bharat)

स्कूल के चेयरमैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार : गुरुग्राम पुलिस के एएसआई मनोज ने बताया कि "जांच में पता चला कि स्कूल को केवल 8वीं कक्षा तक ही मान्यता प्राप्त है और 10वीं के लिए दिखाई गई सीबीएसई संबद्धता फर्जी थी. मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने 6 मार्च को बिलासपुर चौक से आरोपी चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आरोपी ने करीब 25 छात्रों को 9वीं और 10वीं कक्षा में दाखिला दे दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 316(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.