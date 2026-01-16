ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुल्डोजर एक्शन

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है. पुलिस ने सेक्टर-10 में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों पर बुल्डोजर कार्रवाई की है. इन झुग्गियों का उपयोग लंबे समय से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, भंडारण और सप्लाई के लिए किया जा रहा था.

नशा तस्करी पर लगाम!: दरअसल, सेक्टर-10 में एक निजी स्कूल के पीछे सरकारी जमीन पर करीब 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां बनाई गई थी. यहां से नशीले पदार्थों का खुलेआम कारोबार किया जा रहा था. जिससे इलाके में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था. इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर सख्त कदम उठाया. पूरे तोड़फोड़ अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी की गई.