ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुल्डोजर एक्शन

गुरुग्राम पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा झुग्गियों पर पीला पंजा चलाया.

गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई
गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 1:58 PM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है. पुलिस ने सेक्टर-10 में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों पर बुल्डोजर कार्रवाई की है. इन झुग्गियों का उपयोग लंबे समय से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, भंडारण और सप्लाई के लिए किया जा रहा था.

नशा तस्करी पर लगाम!: दरअसल, सेक्टर-10 में एक निजी स्कूल के पीछे सरकारी जमीन पर करीब 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां बनाई गई थी. यहां से नशीले पदार्थों का खुलेआम कारोबार किया जा रहा था. जिससे इलाके में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था. इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर सख्त कदम उठाया. पूरे तोड़फोड़ अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी की गई.

गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (Etv Bharat)

नशा तस्करों को पुलिस की चेतावनी: मिली जानकारी के मुताबिक, इन्हीं झुग्गियों से पहले भी नशीले पदार्थों की बिक्री के मामले सामने आ चुके हैं. पहले भी इस क्षेत्र से महेंद्र उर्प माही निवासी पहाड़पुर, जिला बलिया (यूपी) को गिरफ्तार किया गया था. जिसके खिलाफ पुलिस थाना सेक्टर-10 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. पुलिस ने कार्रवाई से साफ संदेश दिया है कि नशे के खिलाफ पुलिस सख्त है, ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज, 2 होटल मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस की अनुमति के बिना विदेशी नागरिकों को ठहराने का आरोप

Last Updated : January 16, 2026 at 2:32 PM IST

TAGGED:

BULLDOZER ACTION
GURUGRAM DRUG TRAFFICKER
गुरुग्राम नशा तस्कर
अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन
GURUGRAM DRUG TRAFFICKER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.