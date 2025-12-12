ETV Bharat / state

गुरुग्राम: दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक, ऑटो और कार को मारी टक्कर, बाइक सवार महिला गंभीर

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर नशे में ट्रक चालक ने बाइक, कार और ऑटो में टक्कर मारी. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

Delhi Jaipur Highway accident
दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पचगांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक, कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी. ट्रक चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. राहगीरों ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है.

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक चालक ने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी. बाइक पर एक पुरुष, एक महिला और दो बच्चे सवार थे. टक्कर इतनी गंभीर थी कि बाइक पर सवार महिला का पैर ट्रक के अगले टायर में फंस गया और वह कई मीटर तक घसीटती चली गई.

Delhi Jaipur Highway accident
दिल्ली-जयपुर हाइवे पर हादसा (ETV Bharat)

ऑटो और कार भी हुई क्षतिग्रस्त: बाइक में टक्कर के बाद ट्रक ने ऑटो और कार को भी टक्कर मारी. हालांकि ऑटो और कार में सवार लोग चोटिल नहीं हुए, लेकिन दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार और चालक की लापरवाही हादसे का मुख्य कारण थी.

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक, ऑटो और कार को मारी टक्कर (ETV Bharat)

जानें क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी: इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हितेश कुमार ने कहा, "ट्रक तेज रफ्तार में दिल्ली की तरफ आ रहा था और उसने पहले बाइक को टक्कर मारी." वहीं, प्रत्यक्षदर्शी अनिल यादव ने कहा, "बाइक पर सवार महिला का पैर टायर में फंस गया और वह दूर तक घिसटती चली गई. ट्रक ने इसके बाद ऑटो और कार को भी टक्कर मारी."

पुलिस ने ट्रक किया जब्त: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक नशे में था और उसने वाहन को अनियंत्रित तरीके से चलाया. पुलिस अब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

