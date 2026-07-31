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गुरुग्राम में पार्षद पति की दबंगई, दौड़ा-दौड़ा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पीटा, केस दर्ज

हरियाणा के गुरुग्राम में पार्षद पति पर सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी को पीटने का आरोप लगा है.

Gurugram councillor husband and his family chased a software engineer and his wife down the street and beat them
गुरुग्राम में पार्षद पति की दबंगई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 11:04 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-67ए स्थित अंसल वेरसालिया पॉश सोसाइटी में दबंगई का मामला सामने आया है. आरोप ओर किसी पर नहीं बल्कि भाजपा नेता पार्षद के पति और उनके परिवार के सदस्यों पर लगा है. सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनकी पत्नी के साथ बीच सड़क पर लाठी-डंडों से मारपीट की गई है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कूड़ा डालने को लेकर विवाद : दरअसल ये विवाद सोसाइटी में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ था. आरोप है कि पार्षद पति और उसका परिवार इसी सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर एक मंदिर भी है लेकिन पार्षद पति के परिवार के द्वारा वहां पर कूड़ा डालने का काम किया जाता है. जब इसी बात को लेकर सोसाइटी निवासियों ने उनसे बातचीत करना चाहा तो पार्षद पति के परिवार को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने दंपति को पहले अपशब्द कहे. फिर पार्षद पति समेत आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने लाठी डंडों से सोसाइटी में भगा भगा कर उनको जमकर पीटा. वायरल वीडियो में भी कुछ लोग लाठी-डंडों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया : पीड़ित परिवार का आरोप है कि राजनीति में दबदबा होने के चलते उनके साथ इस तरह से बर्बता की गई है. उन्होंने गुरुग्राम पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है. गुरुग्राम पुलिस ने पार्षद पति मनीष हरसाना पर मुकदमा दर्ज कर दिया है. वहीं गुरुग्राम पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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