पुराने झगड़े की रंजिश, गुरुग्राम में घर के बाहर खड़ी कारों को लगाई आग, 3 गिरफ्तार

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में पुराने झगड़े की रंजिश में कार को आग के हवाले करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी थार को निशाना बनाया और पास खड़ी वैगनआर भी आग की चपेट में आ गई. दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर तीन आरोपियों को काबू किया है.

तीनों आरोपियों की पहचान: जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को मानेसर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान राहुल (27) निवासी वजीराबाद, सुभाष (39) निवासी सिधरावली, दोनों जिला गुरुग्राम के रहने वाले हैं. वहीं, तीसरा आरोपी वारिश शेख (27) निवासी बशतरपुर, यूपी के जिला दिनाजपुर का रहने वाला है.

पुलिस को मिली थी शिकायत: पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि "16 दिसंबर को एक व्यक्ति ने थाना बिलासपुर में आकर शिकायत दी थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, 15 दिसंबर की रात करीब 2 बजे अज्ञात लोगों ने उसकी थार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़ी वैगनआर भी उसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को काबू किया".