ETV Bharat / state

गुरुग्राम के बॉडीबिल्डर ने हासिल किया सर्वश्रेष्ठ IFBB प्रो कार्ड, जीत के बाद बोले-'15 सालों के मेहनत का फल है'

IFBB प्रो लीग क्वालिफायर में मेंस क्लासिक फिजीक वर्ग का गोल्ड मेडल विजेता मोहन वशिष्ठ ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः भारत के बॉडीबिल्डर मोहन वशिष्ठ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए IFBB प्रो लीग क्वालीफायर में मेंस क्लासिक फिजीक वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस जीत के साथ उन्हें प्रतिष्ठित IFBB प्रो कार्ड भी मिला, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर प्रोफेशनल बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं. बता दें कि IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) प्रो लीग दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर बॉडीबिल्डिंग और फिटनेस संस्था है. इसमें जीतकर ही प्रतिभागी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता 'मिस्टर ओलंपिया' में जगह बना सकते हैं. गुरुग्राम के बॉडीबिल्डर ने हासिल किया सर्वश्रेष्ठ IFBB प्रो कार्ड (ETV Bharat) IFBB प्रो लीग में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्वः दरअसल गुरुग्राम के 35 वर्षीय मोहन वशिष्ठ ने इस प्रतियोगिता में 40 से अधिक प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया. करीब 15 वर्षों की लगातार मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बाद उन्हें पहली बार IFBB प्रो कार्ड हासिल हुआ. अब वे दुनिया भर में आयोजित IFBB प्रो लीग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे. बॉडीबिल्डर मोहन वशिष्ठ (ETV Bharat)