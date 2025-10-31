गुरुग्राम में क्लर्क का हत्या आरोपी गिरफ्तार, देर रात मामूली कहासुनी पर की थी वारदात

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 12:47 PM IST

गुरुग्राम: हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में कुछ दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी है. पुलिस ने 38 वर्षीय क्लर्क की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मामूली कहासुनी के बाद बैसाखी से पीट-पीटकर क्लर्क को मौत के घाट उतार दिया था. उसके बाद वह शव को फेंक कर मोबाइल फोन और पर्स लेकर फरार हो गया था. लेकिन वारदात के कुछ ही दिन बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, 22 अक्टूबर को थाना आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 टीम को सूचना मिली थी कि आउटर रोड, सेक्टर-7 पर एक खून से सना हुआ एक व्यक्ति का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसल, डॉग स्क्वायड और सीन-ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी. 24 अक्टूबर को मृतक की पहचान यूपी निवासी 38 वर्षीय कुमार गौरव सिंह के रूप में हुई.

हत्या कर फरार हुआ आरोपी: मृतक गौरव गुरुग्राम के कांकरौला स्थित गुजरात एनसीआर ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्यरत था. मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "21/22 अक्टूबर की रात गौरव खाना खाने गया था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई". शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

मामूली कहासुनी पर वारदात: पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि "पुलिस ने आरोपी को कांकसैला-भांगरौला कट के पास से गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान 34 वर्षीय निवासी अजय उर्फ भुवानी के रूप में हुई है. आरोपी गुरुग्राम में दिहाड़ी-मजदूरी का काम करता था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गौरव के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी. जब वे देर रात घर लौट रहा था, तो गौरव ने कहा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो. इसी बात पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपनी बैसाखी से गौरव के सिर और चेहरे पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसके बाद वे मौके से मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है".

