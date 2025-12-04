ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ बेटी की FIR, पुलिस ने किया रेस्क्यू, जबरन शादी का आरोप

हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद की बेटी ने अपने माता-पिता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी है.

Gurugram BJP councilor Naresh Kataria Daughter filed an FIR against her parents alleging forcing her to marry
गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ बेटी की FIR (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 4, 2025 at 4:07 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी पार्षद की बेटी ने अपने ही माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पीड़िता का आरोप है कि उसने शादी से इंकार किया था, जिसके बाद उसे कई दिनों से घर में बंद कर रखा गया था.

जबर्दस्ती करवाई जा रही थी शादी : जानकारी के मुताबिक, लड़की की शादी 4 दिसंबर यानी आज तय की गई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले पुलिस ने उसे घर से रेस्क्यू कराया. पीड़िता ने दावा किया कि वो कई दिनों से जबरन कैद में थी और उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वो किसी युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता जबरन दूसरे युवक के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं. जब उसने इसका विरोध किया तो माता-पिता ने उसे घर में ही कैद कर दिया जिसके बाद उसने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, सीएम ऑफिस समेत तमाम अधिकारियों को मेल पर शिकायत भेजी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को घर से निकाल कर सेफ हाउस में पहुंचाया गया.

गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ बेटी की FIR (Etv Bharat)
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-9 के एरिया में एक घर में एक युवती को जबर्दस्ती रखा गया है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को रेस्क्यू किया गया. युवती ने शिकायत दी है कि उसके माता-पिता जबर्दस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं, जो कि वो नहीं करना चाह रही थी और इसलिए उसे जबर्दस्ती घर में रखा गया था. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और युवती को रेस्क्यू कर सेफ हाउस में रखा गया है. कोर्ट में युवती का स्टेटमेंट करवाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी."

