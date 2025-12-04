गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ बेटी की FIR, पुलिस ने किया रेस्क्यू, जबरन शादी का आरोप
हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद की बेटी ने अपने माता-पिता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी है.
Published : December 4, 2025 at 4:07 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी पार्षद की बेटी ने अपने ही माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पीड़िता का आरोप है कि उसने शादी से इंकार किया था, जिसके बाद उसे कई दिनों से घर में बंद कर रखा गया था.
जबर्दस्ती करवाई जा रही थी शादी : जानकारी के मुताबिक, लड़की की शादी 4 दिसंबर यानी आज तय की गई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले पुलिस ने उसे घर से रेस्क्यू कराया. पीड़िता ने दावा किया कि वो कई दिनों से जबरन कैद में थी और उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वो किसी युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता जबरन दूसरे युवक के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं. जब उसने इसका विरोध किया तो माता-पिता ने उसे घर में ही कैद कर दिया जिसके बाद उसने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, सीएम ऑफिस समेत तमाम अधिकारियों को मेल पर शिकायत भेजी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को घर से निकाल कर सेफ हाउस में पहुंचाया गया.
