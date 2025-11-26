ETV Bharat / state

थार मालिक ने हरियाणा DGP को भेजा लीगल नोटिस, बोला- "लोग ताने मारते हैं, माफी मांगें"

हरियाणा के गुरुग्राम के थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को थार गाड़ी से जुड़े बयान को लेकर लीगल नोटिस भेजा है.

Gurugram based Thar owner Sarvo Mitra has sent a legal notice to Haryana DGP OP Singh
थार मालिक ने हरियाणा DGP को भेजा लीगल नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को थार गाड़ी से जुड़े बयान को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया है. पूरा मामला 8 नवंबर को दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसमें गुरुग्राम में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीजीपी ने कहा था कि थार और बुलेट चलाने वाले अधिकतर लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं. इस टिप्पणी के बाद से ही ये बयान सोशल मीडिया पर भी विवाद में आ गया था.

थार मालिक ने डीजीपी को भेजा नोटिस : 8 नवंबर को गुरुग्राम में DGP ओपी सिंह ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर बात करते हुए थार और बुलेट वाहन चालकों के व्यवहार पर टिप्पणी की थी. उनकी इस टिप्पणी को कई लोगों ने आपत्तिजनक भरा बताया था. यहां तक कि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी. वहीं अब गुरुग्राम के एक थार मालिक ने इसे व्यक्तिगत तौर पर अपमानजनक मानते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है. थार मालिक ने अपने वकील के माध्यम से DGP को भेजे नोटिस में कई प्रमुख मांगें रखी है.

थार मालिक ने हरियाणा DGP को भेजा लीगल नोटिस (Etv Bharat)

15 दिनों में माफी की मांग : शिकायतकर्ता सर्वो मित्र ने लीगल नोटिस में डीजीपी से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के साथ थार वाहन मालिकों पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है. नोटिस में ये भी लिखा गया है कि डीजीपी के बयान के बाद लोगों ने थार मालिकों का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया है, जिससे उसे मानसिक तनाव और सामाजिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

"लोग मारते हैं ताने" : थार मालिक का आरोप है कि बयान के बाद लोग मुझे देखकर ताने मारते हैं. डीजीपी का ये बयान मेरे जैसे हजारों वाहन मालिकों की छवि खराब करता है. बहरहाल अगर 15 दिन में डीजीपी की ओर से माफी या बयान वापसी नहीं होती है, तो थार मालिक ने कहा है कि वो आगे अदालत में जाने पर भी विचार करेगा.

