गुरुग्राम में अरावली पर्वत बचाने की मांग तेज, कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन
गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर अरावली पर्वत बचाने के लिए लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया.
Published : December 21, 2025 at 1:40 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है. गुरुग्राम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के निवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने अरावली को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के निवास के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे.
सड़क पर उतरी जनता: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि "सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से नीचे ऊंचाई वाली अरावली को लेकर दिए गए आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला को खतरा पैदा हो गया है. इसी आदेश के विरोध में लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है".
अरावली संरक्षण की ठोस नीति बनाए जाने की मांग: प्रदर्शनकारियों ने बताया कि "अरावली न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए अहम है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक ढाल का भी काम करती है. उनका मानना है कि अरावली क्षेत्र में खनन, निर्माण और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने से पुरानी पर्वत श्रृंखला भी क्षतिग्रस्त हो सकती है". जनता ने सरकार से मांग की है कि "अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए. इसके संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जाए".
अरावली में खनन से प्रदूषण का स्तर बढ़ा: प्रदर्शन के दौरान "अरावली बचाओ, देश बचाओ" और "प्राकृतिक खिलवाड़ बंद करो" जैसे नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि "अरावली क्षेत्र में लगातार खनन करने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और जलस्तर में भी गिरावट हो रही है. प्रदूषण बढ़ता जा रहा है". लोगों ने सरकार से मांग की है कि "अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं".
ये भी पढे़ं: बढ़ते पॉल्यूशन के बीच इन पौधों की बढ़ी डिमांड, नर्सरियों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग
ये भी पढे़ं: हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, 4 डिग्री तक गिरा तापमान, रेवाड़ी में रेल यातायात प्रभावित