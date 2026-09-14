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गुरुग्राम में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन से मारपीट के मामले में 7 घंटे में आरोपी गिरफ्तार, करगिल हीरो पर हुआ था जानलेवा हमला

हरियाणा के गुरुग्राम में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Gurugram Accused Arrested in assault case on a Retired Indian Air Force Group Captain Amit Kumar Gupta
गुरुग्राम में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन से मारपीट के मामले में 7 घंटे में आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2026 at 11:07 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-58 स्थित मैग्नम ग्लोबल पार्क में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में करगिल युद्ध के हीरो रहे सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को FIR दर्ज होने के महज 7 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 24 वर्षीय दीपक मावी, निवासी गांव कोट, जिला फरीदाबाद के रूप में हुई है.

10 सितंबर को पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद : पुलिस के मुताबिक, 10 सितंबर को पीड़ित अपनी कार पार्क करने के लिए मैग्नम ग्लोबल पार्क, सेक्टर-58 के पार्किंग क्षेत्र में पहुंचे थे. इसी दौरान पार्किंग अटेंडेंट से कार पार्क करने को लेकर उनकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उन्हें चोट पहुंचाई. घटना के बाद 11 सितंबर को पुलिस को मारपीट की सूचना मिली थी. हालांकि, उस समय पीड़ित ने लिखित शिकायत बाद में देने की बात कही थी.

13 सितंबर को दर्ज कराई लिखित शिकायत : इसके बाद पीड़ित ने 13 सितंबर को सेक्टर-65 थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

गुस्से में लोहे के पाइप से किया वार : पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक मावी ने बताया कि पार्किंग को लेकर शिकायतकर्ता के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी. विवाद के दौरान गुस्से में उसने पास पड़े लोहे के पाइप से शिकायतकर्ता पर वार कर दिया, जो उनकी बाजू पर लगा. पुलिस के PRO संदीप की माने तो आरोपी पार्किंग में गाड़ियां पार्क करने का काम करता है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद ही उसने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच : सेक्टर-65 थाना पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.

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