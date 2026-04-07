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गुरुग्राम में रिश्तों का कत्ल, मां ने अपनी ही मासूम बच्ची की बेरहमी से की हत्या, आत्महत्या का किया प्रयास

गुरुग्राम में एक मां ने अपनी ढाई साल की बेटी की हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी का प्रयास किया.

MURDER OF RELATIONSHIPS IN GURUGRAM
गुरुग्राम में रिश्तों का कत्ल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 5:59 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 7:14 PM IST

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गुरुग्राम: जिले के सेक्टर-9 थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही ढाई साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यही नहीं बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी मां ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने कहा कि "घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है." फिलहाल इस खौफनाक कदम के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता लगा है कि पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहता था और शायद यही वजह है कि एक मां कातिल मां बन गई".

ढाई साल की बेटी की हत्या (Etv Bharat)

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामलाः वहीं, बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला (मृतका की मां) के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि इस वारदात के पीछे की असली वजह सामने आ सके. वर्तमान में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में हो रहा रिश्तों का कत्ल! पानीपत और फतेहाबाद में भाई बना हत्यारा, मामूली विवाद में दिया वारदात को अंजाम
Last Updated : April 7, 2026 at 7:14 PM IST

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