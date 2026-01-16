ETV Bharat / state

ब्लाइंड मर्डर केस में गुरुग्राम पुलिस का खुलासा, आरोपी ने उधार की रकम के लिए की थी दोस्त की हत्या

महज 12-15 हजार उधार की रकम वापस नहीं करने पर एक एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी. आरोपी गिरफ्तार.

उधार के पैसे के लिए दोस्त की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 8:33 PM IST

गुरुग्रामः पुलिस ने 27 वर्षीय युवक की हत्या के एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने उधार दी गई रकम वापस न करने के विवाद में अपने ही साथी की गला दबाकर और ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी थी. 12-15 हजार रुपये उधार के लेनदेन के चक्कर में हत्या की बात पुलिस जांच में सामने आई है.

8 जनवरी को मिला था शवः दरअसल पुलिस को 8 जनवरी 2026 को सेक्टर-37 स्थित शनि मंदिर फायर ब्रिगेड के पीछे खाली स्थान पर शव मिलने की सूचना मिली थी. जांच के दौरान शव की पहचान 27 वर्षीय फैसल इदरीसी, निवासी मीरपुर कैंट, कानपुर, यूपी के रूप में हुई. मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया.

उधार की रकम के लिए दोस्त की हत्या (Etv Bharat)

गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सरस्वती एनक्लेव, गुरुग्राम से आरोपी 25 वर्षीय सतीश तिवारी, निवासी रायबरेली, यूपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और मृतक रैपिडो बाइक चलाते थे और 15 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था.

क्या बोले पुलिस प्रवक्ताः पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि "आरोपी ने शराब पिलाकर मृतक को बेसुध किया, फिर उसकी हत्या कर मोबाइल से यूपीआई के जरिए पैसे निकाले और बाइक और मोबाइल को रायबरेली में छिपा दिया. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की जांच जारी है."

