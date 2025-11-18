ETV Bharat / state

गुरु तेग बहादुरजी के 350वें शहीदी दिवस पर यमुनानगर से निकाली गई चौथी यात्रा, सीएम सैनी ने किया शुभारंभ, बोले- "वो हमारे प्रेरणा स्रोत"

यमुनानगर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यमुनानगर से चौथी यात्रा का शुभारंभ किया.सीएम सैनी आज यमुनानगर में सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने साढ़ौरा स्थित ऐतिहासिक गुरुघर पहुंचकर शीश नवाया और गुरु साहिब की पावन स्मृति में मत्था टेका.

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी ने किया नमन (Etv Bharat)

निकाली जा रही ‘हिन्द की चादर यात्रा’:इस दौरान सीएम ने गुरु तेग बहादुर जी की सर्वोच्च शहादत को नमन करते हुए कहा कि, "उनका जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है.गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, सत्य और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा. यह हरियाणा का सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में निकाली जा रही ‘हिन्द की चादर यात्रा’ का आयोजन प्रदेश में हो रहा है. यह पवित्र यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रही है और इसका उद्देश्य गुरु साहिब के ऐतिहासिक बलिदानों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है. यह यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी, जहां प्रदेश की सभी यात्राएं एकत्रित होंगी."