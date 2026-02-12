'मुझे उर्दू में क्यों पढ़ाई किताब, गोली मार दूंगा' पटना में शिक्षक गुरु रहमान को धमकी
गुरु रहमान को जान से मारने, संस्थान बंद करने की धमकी दी है. युवक ने एक किताब को उर्दू में पढ़ाने को लेकर सवाल उठाया.
Published : February 12, 2026 at 10:17 AM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना के मशहूर शिक्षक व कोचिंग संचालक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी मिली है. यह घटना 11 फरवरी की शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है, जब एक अज्ञात युवक जबरन उनके कार्यालय में घुस आया और अभद्र व्यवहार करते हुए धमकियां देने लगा. गुरु रहमान पटना में बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं.
शिक्षक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी : गुरु रहमान के मुताबिक, आरोपी युवक बिना किसी अनुमति के संस्थान के कार्यालय में दाखिल हो गया. उसने गाली-गलौज शुरू कर दी. उसने कोचिंग संस्थान को तुरंत बंद करने का दबाव बनाया. जिसके बाद गुरु रहमान की तरफ से पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दी.
'मुझे उर्दू में क्यों पढ़ाई किताब, गोली मार दूंगा' : अपनी शिकायत में शिक्षक गुरु रहमान ने बताया कि, ''एक युवक उनके कोचिंग सेंटर में घुस आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपने मुझे 2013 के प्राचिन भारत की किताब उर्दू में क्यों पढ़ाई?, उसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने पकड़ लिया और बाहर निकाला. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, हालांकि बाद में मैंने इसकी शिकायत थाने में की.''
थोड़ी देर के लिए संस्थान में दहशत का माहौल : कार्यालय में मौजूद स्टॉफ और छात्रों ने बताया कि तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की गई. काफी समझाने-बुझाने के बाद किसी तरह युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर निकलते समय भी वह धमकियां देता रहा. इस घटना से पूरे संस्थान में दहशत का माहौल बन गया. छात्रों और अभिभावकों में भय व्याप्त हो गया है.
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना : पूरा घटनाक्रम संस्थान के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है. फुटेज में आरोपी युवक की हरकतें साफ दिख रही हैं, जिसमें वह धमकियां देते हुए नजर आ रहा है. फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है. तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को चिन्हित कर लिया जाएगा.
गुरु रहमान ने मांगी सुरक्षा : गुरु रहमान ने थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में अपनी और संस्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की. शिक्षक ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि शैक्षणिक माहौल को भी बिगाड़ती हैं और छात्रों में भय का वातावरण पैदा करती हैं. उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है.
''पहली बार मैंने उस व्यक्ति को देखा था, वो कह रहा था शटर गिरा दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा. कार्यालय में मौजूद स्टाफ और छात्रों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. काफी समझाने-बुझाने के बाद किसी तरह युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वह धमकी देता रहा.'' - गुरु रहमान, शिक्षक, कोचिंग संचालक
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया: पीरबहोर थाना प्रभारी शहजाद गद्दी ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन छानबीन में जुटी हुई है और मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
"शिकायत प्राप्त हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपी को चिन्हित कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." - शहजाद गद्दी, थाना प्रभारी, पीरबहोर
