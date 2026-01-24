ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जयंती का होगा भव्य आयोजन, 38 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित, प्रोग्राम में आएंगे मुख्यमंत्री

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा. 31 जनवरी को उमरी रोड में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती भव्य स्तर पर मनाई जाएगी. इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी गई.

कैबिनेट मंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर एवं जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने बताया "कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे. कई मंत्री और विधायक भी समारोह में मौजूद रहेंगे. सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के नाम पर हाईवे स्थित 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जहां लगभग सवा सौ करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्मारक और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है".