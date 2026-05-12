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'मेरी बेटी स्ट्रेस में आ गई है', NEET-UG परीक्षा 2026 रद्द होने पर भड़के गुरु रहमान

पटना : नीट यूजी की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है. इसको लेकर जहां एक ओर छात्रों में रोष है, वहीं कई शिक्षक भी गुस्से से लाल हो गए हैं. बिहार के कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने नीट पेपर परीक्षा रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनकी भी बेटी नीट की परीक्षा दी थी. यह छात्रों के साथ विश्वासघात है.

''जरूरी नहीं कि पेपर लीक सिर्फ राजस्थान से हुआ हो, अभी इंतजार कीजिए और भी बहुत कुछ सामने आएगा. नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना निश्चित रूप से छात्रों और उनके गार्जियन के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्

'सौ फिसदी सरकार की नाकामी' : गुरु रहमान ने कहा कि इस बार मेरी बेटी ने भी परीक्षा दी थी, हमारे कई सारे बच्चे परीक्षार्थी थे, इसलिए इसे सौ फिसदी सरकार की नाकामी कही जाएगी. अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती है तो यह बोल दे कि छात्र स्वयं इसकी गारंटी लें. इस तरह की बात पहली बार नहीं हुई, यह लगातार हो रहा है.

''परीक्षा का जितना इंतजार छात्रों और गार्जियन को होता है, उससे ज्यादा इंतजार पेपर लीक और चोरी कराने वालों को होता है. इसपर कठोर से कठोर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, वरना सरकार यह कह दें कि नीट या किसी प्रकार की परीक्षा लेने में वो सक्षम नहीं है. आज एक समानंतर व्यवस्था देखने को मिल रही है कि परीक्षा कैसे लीक कराई जाय. यह बहुत बड़ा आघात है.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्

'मेरी बेटी स्ट्रेस में आ गई है' : गुरु रहमान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी ने कहा था कि परीक्षा बहुत अच्छी गई है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे. परीक्षा देने के बाद काफी खुश थी और उत्साहित थी लेकिन जब से सुना है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है स्ट्रेस में आ गई है.

''मैं एक शिक्षक होने के साथ-साथ एक अभिभावक भी हूं. पेपर लीक की इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से बच्चों के मनोबल को तोड़ देती है. ऐसी घटनाएं अगर हो रही है तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा सिस्टम दोषी है. इसके लिए हम पूरी तरीके से एनटीए को जिम्मेदार मानते हैं.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्