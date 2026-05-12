'मेरी बेटी स्ट्रेस में आ गई है', NEET-UG परीक्षा 2026 रद्द होने पर भड़के गुरु रहमान
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद हर कोई अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसी कड़ी में गुरु रहमान ने गुस्सा दिखाया है.
Published : May 12, 2026 at 2:48 PM IST
पटना : नीट यूजी की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है. इसको लेकर जहां एक ओर छात्रों में रोष है, वहीं कई शिक्षक भी गुस्से से लाल हो गए हैं. बिहार के कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने नीट पेपर परीक्षा रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनकी भी बेटी नीट की परीक्षा दी थी. यह छात्रों के साथ विश्वासघात है.
''जरूरी नहीं कि पेपर लीक सिर्फ राजस्थान से हुआ हो, अभी इंतजार कीजिए और भी बहुत कुछ सामने आएगा. नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना निश्चित रूप से छात्रों और उनके गार्जियन के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्
'सौ फिसदी सरकार की नाकामी' : गुरु रहमान ने कहा कि इस बार मेरी बेटी ने भी परीक्षा दी थी, हमारे कई सारे बच्चे परीक्षार्थी थे, इसलिए इसे सौ फिसदी सरकार की नाकामी कही जाएगी. अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती है तो यह बोल दे कि छात्र स्वयं इसकी गारंटी लें. इस तरह की बात पहली बार नहीं हुई, यह लगातार हो रहा है.
''परीक्षा का जितना इंतजार छात्रों और गार्जियन को होता है, उससे ज्यादा इंतजार पेपर लीक और चोरी कराने वालों को होता है. इसपर कठोर से कठोर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, वरना सरकार यह कह दें कि नीट या किसी प्रकार की परीक्षा लेने में वो सक्षम नहीं है. आज एक समानंतर व्यवस्था देखने को मिल रही है कि परीक्षा कैसे लीक कराई जाय. यह बहुत बड़ा आघात है.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्
'मेरी बेटी स्ट्रेस में आ गई है' : गुरु रहमान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी ने कहा था कि परीक्षा बहुत अच्छी गई है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे. परीक्षा देने के बाद काफी खुश थी और उत्साहित थी लेकिन जब से सुना है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है स्ट्रेस में आ गई है.
''मैं एक शिक्षक होने के साथ-साथ एक अभिभावक भी हूं. पेपर लीक की इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से बच्चों के मनोबल को तोड़ देती है. ऐसी घटनाएं अगर हो रही है तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा सिस्टम दोषी है. इसके लिए हम पूरी तरीके से एनटीए को जिम्मेदार मानते हैं.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्
'पूरे नेक्सस को जड़ से खत्म किया जाए' : गुरु रहमान ने कहा कि 2017, 2021 और 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन इन घटनाओं से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा. एक दो लोगों की गिरफ्तारी की गई लेकिन पूरे नेक्सस को जड़ से नहीं उठाया गया. आज जरूरत है कि पेपर लीक के पूरे नेक्सस को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बच्चों के मनोबल को तोड़ती हैं.
''कोई भी ऐसी परीक्षा होती है तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है. कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है. जो सरकार है एक परीक्षा भी अगर ठीक ढंग से आयोजित नहीं करा पा रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो जा रही हैं तो शासन चलाने का सलीका क्या होगा. ऐसे लोग कैसी सरकार चलाएंगे.''- गुरु रहमान, शिक्षाविद्
NEET-UG परीक्षा 2026 कैंसिल : दरअसल, 3 मई को पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा हुई थी. इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया. इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इसे रद्द करने का फैसला लिया. कहा कि जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी. अब केन्द्रीय जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच करेगी.
5 मई 2024 को जब नीट यूजी की परीक्षा हुई थी उसवक्त भी पेपर लीक हुआ था. बिहार से लेकर झारखंड तक इसके तार जुड़े थे. मामले में सीजव मुखिया सहित कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. उस वक्त भी मामले ने काफी तूल पकड़ा था.
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