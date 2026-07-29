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गुरु पूर्णिमा विशेष: काशी का अद्भुत सच: यहां हर कोई गुरु है, नहीं कोई चेला! संगीत, कला और साहित्य के महागुरुओं की नगरी काशी की कहानी

काशी मतलब गुरुओं का शहर: हर क्षेत्र के गुरु काशी में मौजूद रहे हैं. अपने शिष्यों को उसे कच्ची मिट्टी के घड़े के समान गढ़ना शुरू किया. जिसके पकाने के बाद वह घड़ा ना जाने कितनों की प्यास बुझाता है. इसी वृहद परंपरा के फल स्वरुप वाराणसी को गुरुओं का शहर कहा जाता है. गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर काशी की गलियों में घूमते हुए अगर आपको कहीं वेद मंत्र संगीत या साहित्य उपन्यास की कुछ पंक्तियां सुनाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि आप काशी के गुरु शिष्य परंपरा के उस जीवंत हिस्से में मौजूद हैं जिसके कारण इसे गुरुओं का शहर कहा जाता है.

वाराणसी: सनातन संस्कृति को विश्व भर में महका रही है काशी की गुरु-शिष्य परंपरा. काशी में गुरु अलग-अलग रूप में है. कोई शिक्षा, कोई धर्म, कोई संगीत तो कोई कला और कोई साहित्य के क्षेत्र में मौजूद है. काशी की इस परंपरा में यह स्पष्ट है कि काशी में हर कोई गुरु है नहीं कोई चेला, यानी यहां गली-गली गुरु है ना की कोई चेला. आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर काशी की इस अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा से हम आपको रूबरू करवाते हैं.

बनारस की गलियों का रहस्य: काशी का कबीरचौरा, चौक का नीलकंठ या फिर गढ़वासी टोला, गायघाट या रामघाट यह सब वहीं इलाके हैं, जो गालियों के असली बनारस के रूप में जाने जाते हैं. गालियों के इस शहर में जहां आप पतली पतली गलियों में जाते जाएंगे, वहां आपको गुरु शिष्य की इस परंपरा से सीधे रूबरू होने का पूरा मौका मिल जाएगा. यही वजह है कि काशी में धर्म से लेकर संगीत तक सब गुरु मिलेंगे, चाहे वल्लभाचार्य जी हो या फिर कबीर, तुलसी हो या रैदास, इन गुरुओं ने अपने ज्ञान की ज्योति ऐसी भलाई की काशी ही नहीं पूरा विश्व इस अलौकिक रोशनी के आगे नतमस्तक हुआ.

काशी में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनोखी मानी जाती है. यहां गुरु सिर्फ मार्गदर्शन नहीं बल्कि ईश्वर कि तरह पूजा जाता है. यही वजह है कि काशी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की पूजा नहीं बल्कि गुरु के दर्शन की परंपरा है.- पद्मश्री डॉ सोमा घोष

ज्ञान और गुरु की नगरी: यहां देश के कोने-कोने से संगीत के बड़े-बड़े नाम हुए. काशी में गुरु शिष्य परंपरा में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत घराने में गंडा बंधन बहुत महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है, क्योंकि यह गुरु और शिष्य के बीच एक बॉन्डिंग को पैदा करता है, तभी गुरु अपने शिष्य को अपने प्रति समर्पित मानता है और जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वह हमारी परंपराओं मेरे नाम को आगे ले जा सकता है तभी वह अपने शिष्य को गंडा बांधने का काम करता है, तो काशी में गुरु परंपरा बेहद पुरानी और बेहद पवित्र अनोखी है.

गुरु जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान मिल नहीं सकता हम जब कोई पेड़ लगाते हैं छोटा पौधा होता है, बड़ा होता है और उसको हम कवर करते हैं, ताकि वह गिर ना जाए. वैसे ही गुरु हमें हर समय कर करते हैं हर पल हमारे साथ रहते हैं बताते हैं कैसे रियाज करना है, गुरु बिना कुछ हो नहीं सकता.- पद्मश्री डॉ सोमा घोष

महाज्ञान की भूमि: काशी एक ऐसी पवित्र धरती है. जिसने गुरुओं के असली महत्व को लोगों तक पहुंचाया. शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा गुरु हुआ हो जो काशी में ना आया हो, महाप्रभु वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव, गुरु तेगबहादुर सहित बहुत बड़े-बड़े नाम का यहां आये और यहां की आभा से परिचित हुए.

भगवान बुद्ध ने भी सारनाथ जैसी पवित्र स्थल को चुना अपना पहला उपदेश देने के लिए यानी गुरु शिष्य परंपरा की नींव कितनी पुरानी और मजबूत है. वह भगवान बुद्ध के काशी आगमन से भी अंदाजा लगाया जा सकता है. काशी की गुरु शिष्य परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी काशी है यहां कण कण में शिव और कण कण में गुरुओं का वास है.-विश्वनाथ गोकर्ण, वरिष्ठ लेखक

काशी सर्व विद्या की राजधानी: काशी की संगीत परंपरा में आज भी संगीत बहुत बड़े रूप में है. शायद ही वजह है कि कबीर चौरा जिसे पद्म पुरस्कार पाने वालों के मोहल्ले के रूप में जाना जाता है. वहां हर उम्र के लोग गुरु दीक्षा लेने आते हैं. संगीत, कला और शिक्षा तीनों इसमें सबसे आगे हैं. काशी को तो सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं.

यहां संत रविदास, संत कबीर दास तुलसीदास जी जैसे महान गुरु हुए. उन्होंने अपने शिष्यों को बिना किसी गुरु मंत्र के दीक्षा दी जो आज हर तरफ प्रासंगिक है. यही काशी की सीढ़िया पर कबीर ने अपने गुरु रामानंद जी से राम नाम की दीक्षा ली और राम को आधार बनाकर वह काम कर दिया जो आज कोई सोच नहीं सकता.- पंडित अमित मिश्रा

काशी के गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ संगीत तक नहीं बल्कि बहुत बड़े रूप में फैली हुई है और इस परंपरा को आज की पीढ़ी भी निभा रही है. वर्तमान समय में कई ख्याति प्राप्त संगीतकार, नाट्यकर्मी, साहित्यकार और विद्वान काशी का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं. ऐसे ही नहीं काशी को गुरुओं का शहर कहते हैं, यहां वाकई में गली-गली गुरु हैं. यहां शिष्य भी गुरु के आशीर्वाद से चेले से गुरु बन जाते हैं.

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