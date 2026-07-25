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29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा : जानिए इस दिन क्या करें और क्यों है खास

बीकानेर : सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का पर्व गुरु पूर्णिमा के रूप में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. भारतीय संस्कृति में यह पर्व गुरु-शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन अपने गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त कर उनका पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु ही शिष्य के जीवन का मार्गदर्शक होता है, जो उसे अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है. इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा.

महर्षि वेदव्यास के प्रति भी कृतज्ञता : गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. यह पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का सम्मान प्राप्त है. उन्होंने महाभारत, ब्रह्मसूत्र, अठारह पुराणों तथा वेदों के संकलन जैसे महान ग्रंथों की रचना कर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया. इसी कारण इस दिन उन्हें स्मरण कर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

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आदि गुरु भगवान शिव ने दिया ज्ञान : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार सनातन परंपरा में भगवान शिव को आदिगुरु माना गया है. उन्होंने सप्तऋषियों सहित अनेक ऋषि-मुनियों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था. गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी गुरु परंपरा की महत्ता को दर्शाता है. इस दिन मंदिरों, आश्रमों और मठों में गुरु पूजन, व्यास पीठ पूजन, गुरु पादुका पूजन, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है. उन्होंने बताया कि संत-महात्मा इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत करते हैं. चातुर्मास के दौरान संत एक स्थान पर रहकर साधना, सत्संग, प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.

बौद्ध धर्म में भी है विशेष महत्व : गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं है. बौद्ध धर्म में भी यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है.

गुरु का स्थान सर्वोच्च : पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि धर्मशास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साक्षात परमब्रह्म के समान माना गया है. गुरु ही अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाकर उसके जीवन को सफल बनाता है. इसलिए कहा गया है

"गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः।

गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥"

उन्होंने बताया कि मनुष्य का पहला गुरु उसके माता-पिता होते हैं, जो उसे जीवन के प्रारंभिक संस्कार और शिक्षा देते हैं. इसके बाद शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं. 'गुरु गोविंद दोनों खड़े' का संदेश : भारतीय संत परंपरा में गुरु के महत्व को बताते हुए संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा आज भी प्रासंगिक है.