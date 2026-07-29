ETV Bharat / state

गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ किए लौठा श्रीनाथजी के दर्शन

गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे.

CM Bhajanlal offering prayers with his wife at the ancient Shrinathji Temple in Poonchri ka Lautha.
पूंछरी का लौठा स्थित प्राचीन श्रीनाथजी मंदिर में पत्नी के साथ पूजा करते सीएम भजनलाल (Photo: Deeg PRO Office)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डीग : गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित प्राचीन श्रीनाथजी मंदिर पहुंचे, जहां सपत्नीक मंगला दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निरंतर प्रगति, समृद्धि और प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं खुशहाली की कामना की. गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल दिखा.

गुरु पूर्णिमा पर ब्रज क्षेत्र में विशेष धार्मिक उल्लास का माहौल रहा. गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे. ऐसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री का श्रीनाथजी मंदिर पहुंचकर दर्शन करना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया. वहीं मंदिर के महंतों और पुजारियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका स्वागत कर पूजा संपन्न कराई.

पढ़ें:गुरु पूर्णिमा आज: गुरु-शिष्य परंपरा का पावन पर्व को लेकर बाड़मेर में छाई रौनक, आश्रमों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भरतपुर जिले के लुधावई स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर गुरुजनों का पूजन एवं सम्मान करने का निर्धारित है. यहां संत-महात्माओं और गुरुजनों का अभिनंदन किया जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री वैर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली गुर्जर गांव पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और क्षेत्रवासियों को नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगवान श्रीनाथजी और गिरिराज महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं. ब्रज क्षेत्र में उनका विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है. वे समय-समय पर गोवर्धन पहुंचकर श्रीनाथजी के दर्शन, गिरिराज महाराज की पूजा-अर्चना एवं परिक्रमा करते रहे हैं. गुरु पूर्णिमा जैसे विशेष धार्मिक अवसर पर उनका पूंछरी का लौठा पहुंचकर सपत्नीक मंगला दर्शन करना उनकी इसी गहरी आस्था का प्रतीक माना जा रहा है.

पढ़ें: 29 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को गुरू पूर्णिमा पर करें आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास, दिन बेहद शुभ

TAGGED:

CM BHAJANLAL SHARMA IN DEEG
SHRINATHJI TEMPLE AT DEEG
CHIEF MINISTER VISIT TO KHEDLI
CM IN LUDHAVAI HANUMAN TEMPLE
GURU PURNIMA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.