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गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ किए लौठा श्रीनाथजी के दर्शन

पूंछरी का लौठा स्थित प्राचीन श्रीनाथजी मंदिर में पत्नी के साथ पूजा करते सीएम भजनलाल ( Photo: Deeg PRO Office )