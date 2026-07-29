गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ किए लौठा श्रीनाथजी के दर्शन
गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे.
Published : July 29, 2026 at 9:09 AM IST
डीग : गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित प्राचीन श्रीनाथजी मंदिर पहुंचे, जहां सपत्नीक मंगला दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निरंतर प्रगति, समृद्धि और प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं खुशहाली की कामना की. गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल दिखा.
गुरु पूर्णिमा पर ब्रज क्षेत्र में विशेष धार्मिक उल्लास का माहौल रहा. गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे. ऐसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री का श्रीनाथजी मंदिर पहुंचकर दर्शन करना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया. वहीं मंदिर के महंतों और पुजारियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका स्वागत कर पूजा संपन्न कराई.
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डीग स्थित श्रीनाथजी मंदिर में मंगला दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 29, 2026
इस शुभ अवसर पर प्रभु श्रीनाथजी के श्रीचरणों में प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा राजस्थान की निरंतर प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
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श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भरतपुर जिले के लुधावई स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर गुरुजनों का पूजन एवं सम्मान करने का निर्धारित है. यहां संत-महात्माओं और गुरुजनों का अभिनंदन किया जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री वैर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली गुर्जर गांव पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और क्षेत्रवासियों को नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगवान श्रीनाथजी और गिरिराज महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं. ब्रज क्षेत्र में उनका विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है. वे समय-समय पर गोवर्धन पहुंचकर श्रीनाथजी के दर्शन, गिरिराज महाराज की पूजा-अर्चना एवं परिक्रमा करते रहे हैं. गुरु पूर्णिमा जैसे विशेष धार्मिक अवसर पर उनका पूंछरी का लौठा पहुंचकर सपत्नीक मंगला दर्शन करना उनकी इसी गहरी आस्था का प्रतीक माना जा रहा है.
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