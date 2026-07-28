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गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री छात्रों को देंगे यूनिफॉर्म का पैसा, शिक्षा के क्षेत्र में 691 करोड़ के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

सीएम भजनलाल कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 40 लाख से ज्यादा छात्रों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: गुरु पूर्णिमा के अवसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छात्रों को यूनिफॉर्म का पैसा डीबीटी के जरिए वितरित करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से करीब 691 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न शैक्षणिक निर्माण कार्यों (भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रावास, लैब) का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनके जरिए सरकारी स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा.

40 लाख से ज्यादा छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी से मिलेगी राशि : मुख्यमंत्री कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 40 लाख से ज्यादा पात्र छात्रों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए ट्रांसफर करेंगे. ये राशि छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी जाएगी. इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। साथ ही स्कूलों में समानता और अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा.

'मिशन पढ़ो राजस्थान' के तहत शुरू होगा रीडिंग प्रमोशन कैम्पेन : इस दौरान 'मिशन पढ़ो राजस्थान' के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैम्पेन का शुभारंभ होगा. इस अभियान का उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना, भाषा दक्षता को मजबूत करना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) को सुदृढ़ बनाना है. अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में हर दिन 7वें पीरियड को विशेष रूप से पढ़ने की गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाएगा. इस दौरान छात्र अपनी रूचि के अनुरूप किताबें पढ़ेंगे, कहानी, कविता और प्रेरक साहित्य का अध्ययन करेंगे, साथ ही शिक्षकों के मार्गदर्शन में भाषा कौशल को विकसित करेंगे.

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स्कूलों में विकसित होगी पढ़ने की संस्कृति : शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि रीडिंग प्रमोशन कैम्पेन के माध्यम से स्कूलों में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा. लाइब्रेरीज के बेहतर उपयोग, रोचक पढ़ने की सामग्री की उपलब्धता और सामूहिक पढ़ने जैसी गतिविधियों के जरिए छात्रों में किताबों के प्रति रूचि विकसित करने का प्रयास किया जाएगा. इससे बच्चों में रचनात्मक सोच, इमेजिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी विकास होगा.

निपुण कैलेंडर का होगा विमोचन : मुख्यमंत्री इस अवसर पर 'निपुण कैलेंडर' का भी विमोचन करेंगे. इस कैलेंडर का उद्देश्य अभिभावकों को छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों से नियमित रूप से जोड़ना और पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराना है. निपुण कैलेंडर में छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, मूल्यांकन, को करिकुलम एक्टिविटी, पैरेंट टीचर मीटिंग, विशेष आयोजनों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समयबद्ध जानकारी शामिल रहेगी. इससे अभिभावकों की स्कूल एक्टिविटीज में सहभागिता बढ़ेगी और बच्चों की पढ़ाई में उनका सहयोग भी अधिक प्रभावी होगा.

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शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती : राज्य सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल संसाधनों और बेहतर शिक्षण वातावरण के माध्यम से स्कूलों को सशक्त बनाना भी है. 691 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से प्रदेश के अनेक स्कूलों में नए कक्ष, प्रयोगशालाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा.

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