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गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री छात्रों को देंगे यूनिफॉर्म का पैसा, शिक्षा के क्षेत्र में 691 करोड़ के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ( ETV Bharat File Photo )