गुरु पूर्णिमा 2026: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया शिक्षकों को सम्मानित
मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं महतारी वंदन योजना के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं उनका सम्मान करना जरूरी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 6:24 PM IST
धमतरी: गुरु पूर्णिमा के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिक्षकों को सम्मानित किया. मंत्री राजवाड़े ने कहा कि उनके लिए सम्मान की बात है कि वो शिक्षा की लौ जलाने वालों को सम्मानित कर रही हैं. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया. मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं महतारी वंदन योजना के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है.
गुरु पूर्णिमा 2026
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि गुरु का मान और सम्मान समाज में सर्वोपरि है. गुरु के प्रयास और दिखाए मार्ग से ही छात्रों और समाज का निर्माण होता है. ऐसे में गुरूओं का सम्मान करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है.
आज के समय में बच्चे के माता-पिता के बाद आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से भविष्य संवारा जा रहा है. इसी को लेकर ऐसी महिलाएं जो महतारी वंदन योजना कि राशि से बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य करती है उनका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षकों का सम्मान करना सौभाग्य कि बात है: लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
कुपोषण से लड़ने का प्रण
गुरु पूर्णिमा के मौके पर महिलाओं और शिक्षकों ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के साथ मिलकर मुनगा का पौधा बांटा और जिले में कुपोषण से लड़ने का प्रण लिया.
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