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गुरु पूर्णिमा 2026: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया शिक्षकों को सम्मानित

धमतरी: गुरु पूर्णिमा के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिक्षकों को सम्मानित किया. मंत्री राजवाड़े ने कहा कि उनके लिए सम्मान की बात है कि वो शिक्षा की लौ जलाने वालों को सम्मानित कर रही हैं. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया. मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं महतारी वंदन योजना के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है.

गुरु पूर्णिमा 2026

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि गुरु का मान और सम्मान समाज में सर्वोपरि है. गुरु के प्रयास और दिखाए मार्ग से ही छात्रों और समाज का निर्माण होता है. ऐसे में गुरूओं का सम्मान करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है.