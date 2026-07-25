गुरु पूर्णिमा की तारीख पर संशय खत्म, कालकाजी पीठाधीश्वर ने दी जानकारी; जानिए कब करें गुरु पूजन
गुरु पूर्णिमा कि तारीख को लेकर दुविधा है, जिसके बारे में दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने जानकारी दी है.
Published : July 25, 2026 at 10:14 AM IST
नई दिल्ली: Guru Purnima 2026: देश भर में गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ पूर्णिमा) 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन शिष्य अपने गुरुओं, आध्यात्मिक आचार्यों और गुरु परंपरा का पूजन करते हैं. ऐसी मान्यता है कि गुरु की पूजा करने से शिष्यों को शुभदायक फल प्राप्त होता है. इस बार गुरु पूर्णिमा को लेकर लोग असमंजस में है कि 28 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया या 29 जुलाई को. तारीख के बारे में दिल्ली के सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने जानकारी दी है.
29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा
ईटीवी भारत से दिल्ली के सिद्ध पीठ कालका मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है. इस बार आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई को पड़ रही है और उसी दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा. जो लोग गुरु से दीक्षा लिए रहते हैं, उस दिन अपने गुरु का पूजन करते हैं. हम लोग भी उसी दिन अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए उनका पूजन करते हैं. हम सब के जीवन में मार्गदर्शन करने वाले गुरुओं की पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है.
अध्यात्म के क्षेत्र में भी हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है. क्योंकि हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करने वाले ही हमारे जीवन के परम गुरु होते हैं. जो हमारे अंदर ज्ञान के ज्योति को प्रज्वलित करते हैं और हमें अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी देते हैं. ऐसे गुरु का पूजन हम गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम: अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है. गुरु ही साक्षात परब्रह्म है. ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं. इस पर्व पर अपने गुरु के प्रति आस्था प्रकट की जाती है तथा विधिवत रूप से गुरु पूजन किया जाता है.
जिनके गुरु नहीं हैं, उन्हें अपने इष्टदेव को गुरु मानना चाहिए. आप चाहें तो शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, सूर्य देव, देवी दुर्गा, हनुमान जी, श्रीकृष्ण को गुरु मानकर इनकी पूजा कर सकते हैं. इनके अलावा अपने माता-पिता, घर के अन्य बड़े लोगों को गुरु मानकर उनकी पूजा की सकती है. जिन लोगों ने किसी को गुरु नहीं माना है तो वे लोग गुरु पूर्णिमा पर किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु मान सकते हैं और उनसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं.
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