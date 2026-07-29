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गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान में भक्तिमय माहौल : मेहंदीपुर बालाजी में उमड़े श्रद्धालु, पुष्कर में स्नान और पूजा का दौर

मेहंदीपुर बालाजी में महंत नरेशपुरी का सम्मान करते सुरेश मिश्रा ( ETV Bharat Duasa )