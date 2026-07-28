सनातनी के द्वारा किए जाने वाले चातुर्मास से राजसुई और अश्वमेध यज्ञ की होगी प्राप्ति, आमजन को मिलेगा इसका पुण्य
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा चातुर्मास किया जाएगा. अनुष्ठान में विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन सवा लाख शिवलिंग मंदिर सपाद लक्षेश्वर धाम में होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 5:15 PM IST
रायपुर: बेमेतरा जिले के ग्राम सलधा में चातुर्मास कार्यक्रम का आयोजन गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. यह अनुष्ठान में विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन सवा लाख शिवलिंग मंदिर सपाद लक्षेश्वर धाम में आयोजित होगा.
ग्राम सलधा में चातुर्मास कार्यक्रम
दंडी स्वामी इंदुभवानंद ने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज चातुर्मास के मौके पर बेमेतरा जिले के सलधा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर 29 जुलाई से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 तक चातुर्मास कर रहे हैं. जब सन्यासी चातुर्मास करता है तो उसका पुण्य सबको मिलता है. ऐसे में लोगों से निवेदन किया गया है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें.
उन्होंने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी चातुर्मास कर रहे हैं. इसका पुण्य, जन सामान्य में अपने आप पहुंच जाएगा. ऐसा करने से शंकराचार्य महाराज को सहजीव पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी.
सवा लाख शिवलिंग मंदिर सपाद लक्षेश्वर धाम
सनातनी संन्यासियों का भी चातुर्मास होता है. राजसुई यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट जो राजा होता है, वही यह यज्ञ कर पाता है. इस यज्ञ को जन सामान्य या फिर सभी लोग नहीं कर सकते. अश्वमेध यज्ञ वह व्यक्ति करता है, जिसको अपनी जीत पर संदेह होता है. कलयुग में अश्वमेध यज्ञ और राजसुई यज्ञ नहीं होते हैं. यदि आपको यज्ञ का पुण्य चाहिए तो संन्यासी के द्वारा किए जाने वाले चातुर्मास से आपको इन दोनों तरह के यज्ञ का पुण्य मिलेगा-इंदुभवानंद, दंडी स्वामी
चातुर्मास अनुष्ठान का आयोजन
चातुर्मास अनुष्ठान छत्तीसगढ़ के धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ ही राज्य जिला और गांव के कल्याण में एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा. इससे प्रदेश में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ-साथ सामाजिक समरसता नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा प्राप्त होगी. प्रदेश के हर जिले और गांव में पहुंचकर लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है. वहीं गुरु परंपरा का निर्वहन करने वाले देश-विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने के लिए इस आयोजन में पहुंचेंगे.
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