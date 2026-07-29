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गुरु पूर्णिमा आज: गुरु-शिष्य परंपरा का पावन पर्व को लेकर बाड़मेर में छाई रौनक, आश्रमों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

शहर के गंगागिरी मठ, हमीरपूरा मठ सहित विभिन्न अन्य मठों और संत महात्माओं के आश्रमों में भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन का आयोजन किया गया.

गंगागिरी मठ में श्रद्धालुओं के साथ महंत खुशालगिरी जी महाराज
गंगागिरी मठ में श्रद्धालुओं के साथ महंत खुशालगिरी जी महाराज (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 7:15 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 7:30 AM IST

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बाड़मेर : आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व सनातन संस्कृति में विशेष महत्व रखता है. यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है. आज बाड़मेर सहित देशभर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा, लेकिन बाड़मेर में मंगलवार रात से ही गुरु पूर्णिमा की रौनक शुरू हो गई. शहर के गंगागिरी मठ, हमीरपूरा मठ सहित विभिन्न अन्य मठों और संत महात्माओं के आश्रमों में भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन का आयोजन किया गया.

हमीरपूरा मठ के महंत नारायणपुरी महाराज ने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है. गुरु के बिना जीवन अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता है. गुरु ही मनुष्य को सही दिशा प्रदान करता है, इसीलिए मनुष्य जीवन में गुरु का होना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता है. धार्मिक आयोजनों से बने भक्तिमय माहौल में मंगलवार देर रात तक मठ और मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी गई.

मंहत खुशाल गिरी महाराज , गंगागिरी मठ बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)

पढे़ं. Sanatan Bharat : गुरु-शिष्य परंपरा से लेकर 16 संस्कार, शास्त्र ज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव तक धीरे-धीरे क्षीण हो रही ये सनातन परंपराएं

गंगागिरी मठ के महंत खुशालगिरी महाराज ने बताया कि प्राचीन काल से सनातन संस्कृत में गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. उन्होंने बताया कि इसी परंपरा के अनुसार बुधवार को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा. गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के मठ, अखाड़े और कुटिया में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त कर उनके श्रद्धा व्यक्त करते हैं.

मनुष्य जीवन में गुरु का होना बेहद जरूरी है, जिस व्यक्ति ने जीवन में किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली होती है वह गुरु पूर्णिमा के दिन संत-महात्माओं के पास में पहुंचकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं. उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में सबसे पहले गुरु उसके माता-पिता होते हैं और उसके बाद संत-महात्मा और शिक्षक गुरु होते हैं. जीवन में बिना गुरु के किया गया दान पुण्य का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है. सनातन संस्कृति और मनुष्य जीवन में गुरु का होना अतिआवश्यक है. उन्होंने बताया कि बुधवार को आज मठ में धार्मिक आयोजन के साथ दिनभर शिष्यों का आना जाना रहेगा.

Last Updated : July 29, 2026 at 7:30 AM IST

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