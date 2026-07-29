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गुरु पूर्णिमा आज: गुरु-शिष्य परंपरा का पावन पर्व को लेकर बाड़मेर में छाई रौनक, आश्रमों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

गंगागिरी मठ में श्रद्धालुओं के साथ महंत खुशालगिरी जी महाराज ( ETV Bharat Barmer )